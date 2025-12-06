Max Verstappen logra la última pole del año y mete presión a McLaren

C. P. S. Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:03 Comenta Compartir

Max Verstappen quiere este Mundial de Fórmula Uno y hará lo posible por conseguirlo. De momento este sábado logró la última pole del año con un espectacular tiempo de 1:22.207 y saldrá por delante de sus dos máximos rivales, que tuvieron que conformarse con ser segundo y tercero. Fernando Alonso firmó una espectacular sexta posición.

Ya en el primer intento de la Q3 firmó un espectacular 1:22.295 ante el desconcierto de un Lando Norris, primero en el campeonato, y Oscar Piastri, que con goma usada no pusieron mejorar el tiempo del neerlandés.

No pasaron a la Q3 Oliver Bearman (11º), Carlos Sainz (12º), Liam Lawson (13º), Kimi Antonelli (14º) y Lance Stroll (15º). El español de Williams no consiguió cerrar una vuelta demasiado buena y no pudo estar en la Q1, tras su podio en el último GP. Sorpresa del italiano de Mercedes que perdió el grip y se quedó también fuera de la lucha por la última pole del año.

Peor les fue a Hamilton (16º), Albon (17º), Hulkenberg (18º), Gasly (19º) y Colapinto (20º), que se quedaron fuera a las priemras de cambio en la Q3.

