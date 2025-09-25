El automovilismo vasco está de luto: muere el piloto vizcaíno Jabi Elortegui a los 49 años

T. Nieva Jueves, 25 de septiembre 2025, 18:53 Comenta Compartir

El automovilismo vasco está de luto por la muerte del piloto vizcaíno Jabi Elortegui a los 49 años de edad. El competidor, habitual de las pruebas de montaña en Euskadi y las comunidades vecinas, falleció el pasado 23 de septiembre en Gorliz.

Son varios los mensajes en las redes sociales que expresan su pesar por el fallecimiento de este hombre muy querido en el mundo de los rallys. «Mí más sentido pésame para la familia y amigos de Jabi Elortegi, tuve la oportunidad de conocerte, y desde el minuto 1 me diste toda tu confianza, siempre con una sonrisa, bromista, gran tío», escribe un usuario de Facebook.

En esta misma red social le ha despedido la Subida a la Bien Aparecida, una competición que se organiza en Cantabria. «Hoy el mundo del motor está de luto por la despedida de Jabi Elortegi. Desde la Peña Río Vallino queremos trasladar nuestro más sincero pésame junto con un abrazo muy muy fuerte a sus familiares, amigos y conocidos que guardan de él un bonito recuerdo como lo hacemos nosotros. Hasta siempre amigo».

«Qué tristeza perderte Jabi. Tú, que siempre creíste en nosotros, y ahora mira. Jamás podre agradecerte lo suficiente el trato que nos dispensaste. En la foto del coche va el lazo de tu amigo, con quien estarás en estos momentos. GRACIAS por todo Jabi. SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO. D.E.P. Jabi Elortegi», se puede leer también en otra publicación.

La Federación Navarra de Automovilismo también lanza un recuerdo hacia el vizcaíno. «Desde aquí nos sumamos a las muestras de dolor y cariño, para la familia de Jabi Elortegi, habitual de las pruebas de montaña y que nos visitó en más de una ocasión. Por desgracia nos ha dejado hoy. Race In Peace. Descansa en paz. Goian Bego».