Zierbena gana a los puntos a Orio en el primer asalto de la Bandera de La Concha

Los 'aguiluchos' ganaron la regata pero recibieron una penalización de tres segundos y los 'galipos' partirán el domingo con diez centésimas de ventaja

Julen Ensunza

Domingo, 7 de septiembre 2025, 15:04

La armada vizcaína, liderada por una colosal Zierbena y por una recuperada Urdaibai, mantiene muy vivo el sueño de seguir reinando en aguas de La ... Concha por quinta temporada consecutiva, algo que tal y como ha transcurrido el verano, con una Orio que parecía invencible por momentos y ayer volvió a rayar a un nivel altísimo, tiene mucho, pero que mucho mérito. En la primera jornada de la cita cumbre de la temporada el principal objetivo suele ser fajarse bien, aguantar en el cuerpo a cuerpo sin besar la lona y afrontar así con opciones el segundo y definitivo asalto dentro de siete días.

