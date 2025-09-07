Zierbena gana a los puntos a Orio en el primer asalto de la Bandera de La Concha Los 'aguiluchos' ganaron la regata pero recibieron una penalización de tres segundos y los 'galipos' partirán el domingo con diez centésimas de ventaja

La armada vizcaína, liderada por una colosal Zierbena y por una recuperada Urdaibai, mantiene muy vivo el sueño de seguir reinando en aguas de La ... Concha por quinta temporada consecutiva, algo que tal y como ha transcurrido el verano, con una Orio que parecía invencible por momentos y ayer volvió a rayar a un nivel altísimo, tiene mucho, pero que mucho mérito. En la primera jornada de la cita cumbre de la temporada el principal objetivo suele ser fajarse bien, aguantar en el cuerpo a cuerpo sin besar la lona y afrontar así con opciones el segundo y definitivo asalto dentro de siete días.

Noticia relacionada Zierbena, Orio, Donostiarra y Urdaibai estarán en la tanda de honor en el asalto definitivo Los 'galipos' no solo consiguieron mantenerse en pie todo el combate ante las acometidas de la 'San Nikolas' sino que por momentos fueron ellos quienes llevaron el mando de las operaciones y terminaron la jornada en lo más alto de la clasificación, aunque solo sea por diez centésimas, un pestañeo, sobre el acorazado amarillo. Es cierto que la penalización de tres segundos que recibieron los 'aguiluchos' justo antes de que arrancase la regata por meter sus dos zodiac en la calle cero del campo de regateo durante la regata de las chicas, favoreció ese resultado final, pero en la madre de todas las banderas todo cuenta, incluida la previa. Los errores se pagan caro y todos los participantes saben de antemano que la organización es muy estricta con el cumplimiento del reglamento.

