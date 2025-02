El talento precoz del rugby femenino vasco: debuta con 17 años en la selección española absoluta

Javier García Legorburu Durango Martes, 25 de febrero 2025, 00:57 Comenta Compartir

Su pasión por el rugby se fraguó siendo niña, aunque no por casualidad. La vinculación de su familia con este deporte es total y estaba casi cantado que Goreti Barrutieta, cuando menos, probase con el balón oval. Lo hizo con apenas seis años y tuvo claro que era lo suyo. No se lo pensó dos veces y pasó a formar parte poco después de su querido Durango Rugby Taldea (DRT). Y con el paso del tiempo esta joven de Iurreta se ha convertido en un talento precoz que va quemando etapas a velocidad de vértigo. Con 17 años recién cumplidos, ha debutado ya con la selección española absoluta seven en las Series Mundiales. Y lo hizo pisando fuerte. Nada menos que con un ensayo ante Irlanda.

«La experiencia es increíble y hay que aprovecharla porque no sabes cómo vas a estar el día de mañana. Es un sueño», explica ilusionada. El fin de semana ha disputado en Vancouver, Canadá, la cuarta manga de esa World Series. Las Leonas fueron de menos a más y las buenas sensaciones cosechadas ante Brasil y Francia se concretaron en su último enfrentamiento con victoria ante Irlanda 28-5. «Quiero dar lo mejor de mí, poder progresar en todo el rugby seven y la selección española. Mi sueño ya lo he cumplido, estoy jugando contra las mejores del mundo y es lo más top que puedes llegar en el rugby femenino y más teniendo 17 años», reconoce.

Goreti Barrutieta sigue la tradición familiar. Su hermana también logró la medalla de plata con la selección española en el campeonato de Europa disputado en 2021, además de jugar las Series Mundiales. Ella y un primo fueron, precisamente, las personas que la animaron a que practicara con ellos un día que estaban haciendo pases con el balón oval. Y le metieron el gusanillo en el cuerpo. «Me encantó y fui donde mi ama para decirle que me apuntara a rugby», recuerda sobre su llegada al equipo durangarra, al que considera «más que una familia».

«Todos mis hermanos han hecho rugby, bueno lo cierto es que la mitad de mi familia lo ha practicado y la otra mitad ha hecho baloncesto», confiesa. Habitual de las selecciones inferiores con España –el verano pasado fue subcampeona de Europa sub'18– hasta ahora no podía jugar partidos con la absoluta porque no tenía la edad mínima exigida, 17 años –los cumplió el pasado 25 de diciembre–. No obstante, acudía a los entrenamientos con el primer equipo nacional.

La rapidez y determinación en todas sus acciones son dos de sus grande virtudes. «Veo los intervalos y llego con verticalidad a los sitios, sin miedo a nada», detalla enérgica. El público se sorprende cuando la ve porque su juego es muy maduro para su corta edad.

Progresión

«Goreti tiene mucha determinación y descaro. Muy vertical y veloz, necesita acumular minutos a nivel internacional», apunta el director técnico de la seven de España, Alberto Socias. Comparte opinión su actual entrenador en Durango, Sabin Goiti. «Viene pisando muy fuerte. Tiene unas cualidades físicas impresionantes y muchas ganas de jugar y trabajar para seguir creciendo», concluye.

Goreti Barrutieta, además, se muestra ambiciosa. No quiere frenar su constante progresión. «Me gustaría jugar en una liga de mayor nivel. Ahora, aprovechando que soy joven, disputar todos los partidos que pueda y cuando pasen unos años volver a jugar en mi casa, el DRT», confiesa. Además de los objetivos deportivos también tiene claro por dónde orientar su futuro laboral. De hecho, tiene intención de «estudiar algo relacionado con el deporte», apunta la reciente subcampeona de España sub'19 con Euskadi.

«El rugby para mí lo es todo, es una forma de vida y me ha hecho ser como soy», resalta antes de deshacerse en elogios hacia su actual equipo, el DRT, que milita en la Euskal Liga. «Tenemos muchas lesiones, pero no nos vamos a rendir. Hay equipos muy consistentes en la competición y será complicado llegar a la semi o la final», concluye.

