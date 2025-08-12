«Aunque sabía que había ganado, fue al ver los resultados en la pantalla cuando me lo creí»

Nunca antes un representante de la selección española de atletismo había conquistado el oro en los 100 metros lisos de una cita internacional. Hasta el ... viernes, cuando Ander Garaiar (Oiartzun, 18 años) venció en la final del Campeonato de Europa sub20 a sus siete rivales y al viento en contra (-0,7 m/s) para, en diez segundos y cuarenta centésimas, derribar una histórica barrera para el atletismo vasco y español. El rey de la prueba reina es un chaval tímido, de 1,80 de altura y 70 kilos que lleva seis años practicando atletismo, aunque fue en septiembre de 2024, hace menos de un año, cuando dio el gran salto de calidad al ponerse a las órdenes de Valentín Rocandio, entrenador también de la campeona de España de 100 metros Aitana Rodrigo.

- ¿Cuántas veces ha vuelto a ver la final?

- Unas cuantas… No sabría decir, pero es que en redes sociales he visto que la ha compartido muchísima gente y que no han dejado de felicitarme. Y muchos lo han hecho colgando el vídeo de la final.

- Su hermano mayor, Beñat, es internacional en ciclismo en pista. ¿No le picó el gusanillo de seguir sus pasos?

- Ya hice durante un tiempo ciclismo. Pero es que a mí, o no me esforzaba demasiado, o no se me daba muy bien. El ciclismo no era lo mío, no destacaba. Era de los últimos…

- Y se decidió a probar suerte con el atletismo...

- Sí. Empecé hace seis años. El grupo del Haurtzaro, el de la ikastola, entrenaba frente a mi casa. Y quise probar. Pronto me enganché. Y hasta hoy. Las cosas han cambiado un poquito.

- De entrenar en la ikastola y en el bidegorri de Arditurri ha pasado a la pista en San Sebastián con Valentín Rocandio como entrenador.

- Sí, eso es. Hasta hace once meses entrenaba entre el patio de la ikastola y el bidegorri de Oiartzun, donde hacía series. Y un día a la semana solíamos ir a entrenar a la pista de Irun. Empecé con Julen Pérez y con Xabier Belaunzaran, que han venido hasta Finlandia para verme correr. Hace un año, y ya después de haber sido tercero en el Campeonato de España sub18 y ver que no podía seguir entrenando en un bidegorri y que iba a estudiar a Donostia, Julen contactó con Valentín. Estoy encantado con el grupo.

- Volvemos a la final del viernes. ¿Se esperaba el oro?

- Ganar yo creo que no entraba en mi mente. Sí pelear por las medallas. El tercer puesto ya habría sido un gran resultado y pensaba que esa iba a ser mi pelea.

-¿Supo que era el campeón según cruzó la línea de meta? Se mostró poco eufórico tras hacerlo…

- Yo sabía que iba bien, fuerte. Miré a mi izquierda y vi atrás a mis rivales y ya supe que había ganado. Aunque no me lo terminé de creer hasta que vi los resultados oficiales en la pantalla. Ahí estaba mi nombre el primero. Ahí fue cuando empecé a aplaudir y me cambió la cara.

- Está claro que es velocista. Y de los buenos. Pero ¿de 100 o de 200?

- Tengo claro que el 400 no (se ríe). Yo me veo más en el 100. Me gusta más. El 200 me parece un poco largo, pero es verdad que en los pocos 200 que he podido correr esta temporada las cosas me han ido bien (20.74, récord de España sub20). Ya veremos…

- ¿Le dolió algo? Como buen velocista, las lesiones han hecho acto de presencia esta temporada...

- Antes de la eliminatoria estaba con alguna molestia, tanto en el pie como en el isquio, pero ya en la semifinal y en la final no las sentí y pude ir a tope.