Anger Garaiar logró un triunfo histórico en Tampere. RFEA
Ander Garaiar | Campeón de Europa sub20 de 100 metros

«Aunque sabía que había ganado, fue al ver los resultados en la pantalla cuando me lo creí»

El velocista de Oiartzun analiza las claves de su histórico título continental de 1000 metros desde Tampere

Karel López

Martes, 12 de agosto 2025, 00:48

Nunca antes un representante de la selección española de atletismo había conquistado el oro en los 100 metros lisos de una cita internacional. Hasta el ... viernes, cuando Ander Garaiar (Oiartzun, 18 años) venció en la final del Campeonato de Europa sub20 a sus siete rivales y al viento en contra (-0,7 m/s) para, en diez segundos y cuarenta centésimas, derribar una histórica barrera para el atletismo vasco y español. El rey de la prueba reina es un chaval tímido, de 1,80 de altura y 70 kilos que lleva seis años practicando atletismo, aunque fue en septiembre de 2024, hace menos de un año, cuando dio el gran salto de calidad al ponerse a las órdenes de Valentín Rocandio, entrenador también de la campeona de España de 100 metros Aitana Rodrigo.

