Patxi Peula reina en el patinaje europeo Arriba, Patxi Peula en lo alto del podio. / E. C. El vitoriano confirma su título continental en la prueba de 20.000 metros eliminación en circuito y remata con una plata en el maratón OLGA JIMÉNEZ Viernes, 24 agosto 2018, 00:17

La localidad belga de Ostende, sede del campeonato de Europa de patinaje de velocidad, se rindió ayer al vitoriano Patxi Peula. El mejor broche en una última jornada en la que pudo confirmar su título europeo, el quinto en su palmarés, en la prueba de 20.000 eliminación en circuito y, además, sumó la plata en el maratón. «Nunca he tirado la toalla. La motivación de las medallas te dan un plus para seguir. Yo sé que, a pesar de mis 30 años, aún hay Patxi para rato. Sigo con ambición y con muchas ganas. Sé que puedo entrenar más y exprimirme más», comentaba feliz a EL CORREO poco después de sus últimos triunfos, todavía desde tierras belgas.

Con un día de retraso, Peula pudo saborear un oro que en la jornada del miércoles se quedó en suspense. Tras una trepidante prueba de estrategia y fortaleza física y mental por parte del vitoriano, todo se decidió a falta de dos vueltas después de que Peula lanzara la carrera en busca del oro, pero fuera cazado por el francés Martin Ferrié quien, a pesar de cruzar primero línea de meta, fue descalificado por falta deportiva tras sumar tres amonestaciones, el límite permitido en el reglamento.

Lo que en un principio parecía decidido concediéndole un justo oro a Peula se complicó después del recurso presentado por el país galo. Finalmente, el comité de jueces decidió posponer la decisión a la jornada de ayer y, efectivamente, ratificó lo que se esperaba, que Patxi Peula se proclamaba por quinta vez en su exitosa carrera deportiva, campeón de Europa.

Duelo con Bart Swings

Lejos de la autocomplacencia, Peula tiró de experiencia para hacer «su carrera» en el maratón. Dispuesto a entregar hasta el último gramo de energía, los 42 kilómetros se adaptan como anillo al dedo a sus características. Para un estratega como él y con tantos kilómetros por delante, supo coger «rueda» del más potente, quizás uno de los mejores del mundo en la última década, el belga Bart Swings. Siempre bajo vigilancia, pero dosificando fuerzas, supo meterse en la escapada final, aunque no pudo aguantar el ritmo del varias veces campeón del mundo y Europa.

«Bart me ha desgastado en las últimas vueltas para que no llegase tan fresco al final y ha entrado con unos metros de ventaja. Al principio, en la primera vuelta, nos hemos escapado juntos. Nos han pillado, y me encontraba cansado. Me he metido en el grupo, atrás en la posición 30 casi todo el rato para ver cómo iban los demás. Eran 31 vueltas a un circuito de 1,3 kilómetros, muy duro, con tres calles muy estrechas salvo la recta de meta y curvas de 90 grados. Mi estrategia ha sido aguantar, adelantar a los que se han quedado rezagados y aprovechar mi momento. A falta de diez vueltas, me he visto ganador, pero Bart (Swings), es muy bueno» explicaba el vitoriano.

Curiosamente, el podio del maratón, con el belga Bart Swings como vencedor, el propio Patxi Peula segundo y el holandés Crispijn Ariens en tercer lugar, era el mismo que en el Europeo de 2009, también en Ostende, aunque en la prueba de 10.000 puntos eliminación, una casualidad que habla de la enorme calidad de los tres patinadores. Una opinión que también comparte el entrenador de Peula, Enrique Soret, quien califica la actuación de su pupilo en este campeonato de Europa como extraordinaria. «Nunca tira la toalla. Tiene una calidad y fuerza mental fuera de lo común. Es un deportista enorme», explica a este periódico.

Dos oros, en 500 metros relevos en pista junto con el navarro Joseba Fernández y 20.000 eliminación en circuito, y dos platas, en 10.000 metros puntuación circuito y maratón, es la gran cosecha para uno de los deportistas alaveses más laureados de la historia, que se marca el Mundial de 2019 en Barcelona como su gran objetivo en plena madurez deportiva. Antes, a finales de septiembre, intentará ayudar a su equipo, El Pilar Marianistas, a sumar el decimotercer título de Liga consecutiva en el palmarés del club colegial.