Patxi Peula patina concentrado en la prueba. E.C.

Patxi Peula acaricia la medalla de bronce en los 5.000 puntos

El patinador vitoriano acaba la prueba en cuarta posición después de que dos de sus rivales se fugasen y en el pelotón no fuesen tras ellos

Pablo Sanz

Jueves, 14 de agosto 2025, 17:27

Con la miel en los labios y con sensación de poder haber hecho más. Así se quedo este jueves Patxi Peula en la final de ... los 5.000 puntos de patinaje correspondiente a los World Games que se están celebrando estos días en la ciudad china de Chengdu. El patinador vitoriano, con muy buenas sensaciones sobre la pista, finalizó en cuarta posición, y acarició el bronce en el sprint final grupal después de que dos de sus rivales se fugasen. «Ha sido una pena porque tenía fuerzas y me sentía bien, pero a veces las estrategias se cruzan y no sale la carrera como uno quiere», lamentó el deportista del Desliza Vitoria.

