Patxi Peula acaricia la medalla de bronce en los 5.000 puntos

Con la miel en los labios y con sensación de poder haber hecho más. Así se quedo este jueves Patxi Peula en la final de ... los 5.000 puntos de patinaje correspondiente a los World Games que se están celebrando estos días en la ciudad china de Chengdu. El patinador vitoriano, con muy buenas sensaciones sobre la pista, finalizó en cuarta posición, y acarició el bronce en el sprint final grupal después de que dos de sus rivales se fugasen. «Ha sido una pena porque tenía fuerzas y me sentía bien, pero a veces las estrategias se cruzan y no sale la carrera como uno quiere», lamentó el deportista del Desliza Vitoria.

Y eso que la prueba no inició mal para el alavés, que mantuvo a raya a sus oponentes. Sin embargo, la mencionada escapada de dos competidores junto con el excesivo control en el pelotón, en el que no hubo entendimiento para ir a la caza, motivó que el oro y la plata se esfumasen. Peula aún podía optar al bronce, pero se tuvo que conformar con la cuarta plaza tras un ajustado sprint final. «No todo puede salir perfecto. Así son las carreras», señaló.

El vitoriano aún tendrá la opción de sumar dos nuevas preseas a su amplio y brillante palmarés con la disputa de los 1.000 metros sprint por la mañana y los 10.000 metros eliminación por la tarde. Cabe destacar que en la prueba matinal Peula tendrá que superar tres rondas previas y las semifinales antes de poder acceder a la final y luchar por los metales. «Hay que tener algo de suerte. Veremos qué es lo que pasa», indica en referencia a los posibles cruces. Dos posibilidades de que Peula siga brillando antes de centrarse en el Mundial que se celebrará en septiembre también en China. «Al igual que en las pruebas anteriores van a ser grandes oportunidades para sumar sin dejar de tener en cuenta que tomamos parte los 15 mejores patinadores del mundo», sentenció.