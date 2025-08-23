Orio rompe el maleficio del líder en Ondarroa

Orio se ha propuesto romper esta temporada todas las barreras posibles y, o mucho se tuercen las cosas, o la 'San Nikolas' va a lograrlo. ... Comenzó el verano conquistando los títulos autonómico y nacional de traineras 23 y 26 años después respectivamente, ha ondeado hace unas semanas la Ikurriña de Zarautz tras ocho campañas de sequía y este sábado rompió el maleficio del líder de la Eusko Label Liga, que no ondeaba la Ikurriña de Ondarroa desde 2017.

Y aún hay más. El arrollador triunfo cosechado en la desembocadura del Artibai le acerca un poco más a la que sería su segunda corona CaixaBank -la única hasta la fecha la consiguió en 2019- y también al récord de 14 banderas de Urdaibai. Los de Iker Zabala suman ya 12 en quince jornadas y restan cinco citas por disputarse. Unos números que impresionan.

Tal y como se preveía, las diferencias entre calles en aguas ondarrutarras fueron enormes debido a las corrientes -mareas vivas-. Los botes que bogaron por la calle cuatro y, en menor medida también por la tres, encontraron una auténtica autopista en los largos de vuelta -por ahí compitieron Zierbena y Orio, así como también Ondarroa y Getaria, ganadores de la primera y segunda tanda-, mientras que las balizas uno dos -les correspondió en suerte entre otros a Urdaibai y Donostiarra- eran un auténtico vía crucis.

Esas diferencias quedaron patentes desde la primera serie y fueron en aumento conforme avanzó la jornada. Zierbena arrancó dispuesta a aprovechar la coyuntura en un escenario que se le da muy bien -victorias en 2018, 2020 y 2021-. Su puesta en escena le permitió colocarse en cabeza mediado el largo inaugural con un segundo de diferencia sobre los oriotarras, mientras que Donostiarra y Urdaibai quedaban ya descartados de la lucha por la bandera.

Pero la 'San Nikolas' parece un bote inquebrantable y en los metros finales de ese primer sector metió la proa y salió de la baliza con un par de segundos de renta sobre los 'galipos'. Primer golpe en la línea de flotación. La diferencia se mantuvo inamovible durante muchos minutos, mientras Gorka Aranberri intentaba calmar a la tripulación amarilla desde la popa: «Confianza, confianza», recalcaba sabedor de que llegaría su momento en 'popare'. Y ese momento llegó en el tramo final del segundo largo. Un ola catapultó a los 'aguiluchos' hacia la boya y salieron de ella con casi dos botes de ventaja -cinco segundos-. La bandera ponía rumbo a Orio.

Kaiku en la cola

Los dirigidos por Iker Zabala se plantaron en la última maniobra con un colchón de nueve segundos lo que le permitió encarar hacia meta con todo el campo de regatas a su disposición. Aranberri manejó la situación a su antojo y, aunque Zierbena llegó a recortar algo la desventaja -se puso a seis segundos-, de nuevo en el tramo final de regata los oriotarras dieron otros arreón que dejó a 'galipos' a once segundos en meta. Donostiarra perdió 17, mientras que Getaria, ganadora de la segunda serie por delante de Hondarribia, acabó cuarta a 26 segundos, por delante de Urdaibai que cedió algo más de medio minuto. Enésimo golpe de autoridad de los amarillos, esta vez a las puertas de La Concha.

En la zona baja, Kaiku, en parte lastrado por la fatídica calle uno, se descompuso más de la cuenta y acabó en última posición por detrás de Ares y San Juan. Sin embargo, la 'Bizkaitarra' mantiene un tesoro de diez puntos sobre el descenso directo que ocupa una Cabo Cruz que logró el mejor resultado del curso.