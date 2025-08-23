El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de 60 millones de euros de bote en el próximo sorteo de la Primitiva
El proel de Orio se dispone a meter el remo de trincar en la segunda ciaboga en aguas de Ondarroa. Aitor Arrizabalaga

Orio rompe el maleficio del líder en Ondarroa

Suma su duodécimo triunfo en quince jornadas de la Eusko Label Liga y se muestra intratable a las puertas de La Concha

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:35

Orio se ha propuesto romper esta temporada todas las barreras posibles y, o mucho se tuercen las cosas, o la 'San Nikolas' va a lograrlo. ... Comenzó el verano conquistando los títulos autonómico y nacional de traineras 23 y 26 años después respectivamente, ha ondeado hace unas semanas la Ikurriña de Zarautz tras ocho campañas de sequía y este sábado rompió el maleficio del líder de la Eusko Label Liga, que no ondeaba la Ikurriña de Ondarroa desde 2017.

