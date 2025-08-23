El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Más de 60 millones de euros de bote en el próximo sorteo de la Primitiva
La tripulación de Zumaia celebra por todo lo alto la victoria en el Villa de Bilbao. Maika Salguero

Campanada de Zumaia en Bilbao y Santurtzi y Arkote al play-off

La Bandera de Castro decidirá este domingo (16 horas) qué trainera deciendede forma directa

Julen Ensunza

Julen Ensunza

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:47

Zumaia dio la campanada conquistando el Villa de Bilbao, penúltima cita puntuable de la ARC 1, pero por lo que respecta a las tripulaciones vizcaínas ... la noticia estuvo en que Arkote también certificó de manera matemática su participación en el play-off de ascenso a la élite junto a Santurtzi, que lo había conseguido hace una semana. La 'Sotera' se tuvo que conformar con la segunda plaza de la contrarreloj ante una 'Telmo Deun' que aprovechó a la perfección las circunstancias de la marea y marcó distancias desde el primer momento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El concurso de fuegos se despide con un final accidentado y Caffero como vencedor de estas fiestas
  2. 2

    EL CORREO sigue a Ertzaintza y Policía Local de noche en la Aste Nagusia: «Me ha arrancado la cadena de oro de mi madre»
  3. 3

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  4. 4 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias en varios lotes de una conocida crema facial en España
  5. 5

    Alejo Stivel y la nostalgia de Tequila en La Pérgola
  6. 6 Poner ojitos, marcar mandíbula, entrar en inglés... así se liga en Aste Nagusia
  7. 7 El Udala, una de las últimas casas de comidas de Bilbao donde se comía muy rico, baja la persiana
  8. 8 Un fallo informático interrumpe durante 15 minutos los fuegos artificiales del viernes
  9. 9 Vecinos de Marzana se manifiestan hoy por el ruido en fiestas: «Esto es insufrible»
  10. 10

    Brasa de pinchos morunos sobre una tabla de planchar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Campanada de Zumaia en Bilbao y Santurtzi y Arkote al play-off

Campanada de Zumaia en Bilbao y Santurtzi y Arkote al play-off