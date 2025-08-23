Campanada de Zumaia en Bilbao y Santurtzi y Arkote al play-off
La Bandera de Castro decidirá este domingo (16 horas) qué trainera deciendede forma directa
Sábado, 23 de agosto 2025, 21:47
Zumaia dio la campanada conquistando el Villa de Bilbao, penúltima cita puntuable de la ARC 1, pero por lo que respecta a las tripulaciones vizcaínas ... la noticia estuvo en que Arkote también certificó de manera matemática su participación en el play-off de ascenso a la élite junto a Santurtzi, que lo había conseguido hace una semana. La 'Sotera' se tuvo que conformar con la segunda plaza de la contrarreloj ante una 'Telmo Deun' que aprovechó a la perfección las circunstancias de la marea y marcó distancias desde el primer momento.
La tripulación guipuzcoana fue la primera en salir en la tanda de los favoritos y los cuatro segundo de ventaja sobre la 'Sotera' en la primera maniobra se fueron incrementando progresivamente en las dos ciabogas posteriores hasta los siete y once segundos, respectivamente. Arkote, Zarautz y Lapurdi, por su parte, mantuvieron un interesante pulso que se decantó finalmente del lado de la 'Plentzitarra' por centésimas sobre la 'Enbata' y poco más de un segundo sobre la embarcación vascofrancesa.
La Bandera de Castro cerrará este domingo (16.00) la Liga ARC 1 con la plaza de descenso aún por decidir. Castro sería ahora misma la trainera que bajaría a la ACR 2 directamente, pese a tener los mismos puntos que Camargo. Todo o nada a una sola carta.
