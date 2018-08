El resurgir de Ander Okamika: de sufrir un grave accidente a subcampeón de España de Triatlón Larga Distancia Ander Okamika, en los 30 km de la prueba a pie. / Patxi Irigoyen El lekeitiarra, que chocó frontalmente con un coche hace casi cuatro meses, se encuentra en el mejor momento de su carrera deportiva: «lo que he vivido me ha dado un plus y soy mejor deportista» HIZKUNTZE ZARANDONA Lunes, 27 agosto 2018, 16:08

Ander Okamika nunca se ha ido. Así lo demostró el pasado sábado subiéndose al segundo cajón del podium del Campeonato de España de triatlón de Larga Distancia en Pontevedra. Consiguió una plata que le sabe a gloria. Y no es para menos. Casi cuatro meses después de su grave accidente, el joven lekeitiarra se proclamó subcampeón nacional en una carrera en la que se citaron los mejores triatletas del momento. «Antes me encontraba fuerte; pero lo que he vivido me ha dado un plus en todos los aspectos y soy mejor deportista», afirma. Su disciplina y constancia han obrado el milagro. Su vida es nadar, pedalear y correr. Y gracias a esa perseverancia, su nombre y el triatlón han seguido unidos después de ese fatídico 1 de mayo, marcado en rojo en su calendario. El lekeitiarra del ANb Fanox está firmando una temporada plagada de éxitos. Ha participado en cinco carreras desde su regreso y en las últimas cuatro no se ha bajado del podium: campeón de Euskadi en Getxo, bronce en Palmaces (Guadalajara) y una victoria indiscutible en Medina de Rioseco (Valladolid), donde le sacó casi 10 minutos al segundo clasificado.

El pasado sábado en Pontevedra, Ander Okamika, se propuso seguir con esa racha. Salió en el grupo de cabeza del agua, marcando el sexto mejor tiempo de los 3 km de natación. Se subió a la bici sabiendo que ahora llegaba su turno -«es la disciplina que mejor se me da»- y en el kilómetro 10 de los 120 que completaban el segmento ciclista, ya era segundo. Gustavo Rodríguez -ganador de las últimas cuatro ediciones del triatlón de Bilbao- iba en cabeza y Okamika, aunque sabía que no lo tenía fácil, no quería dejarle escapar. Voló a una media de 35,7 km/h, pero el gallego, exciclista profesional, consiguió sacarle 5 minutos. Después de la exhibición de los dos deportistas, llegaba la hora de correr los 30 km que ponían el broche final. Gustavo se desinfló en los últimos 10 y Pello Osoro, que acabó tercero, apretaba con uñas y dientes. La prueba se ponía emocionante. 'Oka' reconoce que le preocupó más Osoro -«salió muy fuerte y se me echó un poco encima»- y que en ningún momento soñó con el triunfo -«cuando Gustavo pinchó ya era tarde, quedaba poco para llegar a meta». ¿Le ves imbatible? «Gustavo está muy fuerte en todas las disciplinas. Antes perdía algo de tiempo de natación y salía con algo de ventaja respecto a él, pero es que ahora sale conmigo, tiene una bici impresionante y una carrera a pie muy sólida. Me tendría que salir una prueba de 10 y a él una regular».

Podium masculino: Ander Okamika, Gustavo Rodríguez y Pello Osoro. / Patxi Irigoyen

Era la segunda vez que Okamika se enfrentaba a un Campeonato de España de Larga Distancia y le tenía ganas. El año pasado la suerte no le acompañó. Un pinchazo en la rueda cuando iba en el grupo de cabeza, le obligó a retirarse. «Con la carrera del sábado me doy por resarcido», dice en tono jocoso. Está feliz y esa felicidad necesita compartirla: «quiero dedicar este éxito a toda la gente que ha estado durante todo el año junto a mí y sobre todo a la que estuvo después del accidente».

Los triatlones continúan y seguro que los éxitos le siguen acompañando. El próximo fin de semana participará en el Triatlón Frómista (Palencia), un olímpico sin drafting con triatletas de mucho nivel. Después le seguirá Gijón, Córdaba y prevé terminar la temporada el próximo 14 de octubre en Sevilla, donde acudirá con todo su equipo -Anb Fanox- para correr la liga de clubes, donde tienen el objetivo de ganar y ascender de categoría.

Podium por equipos. / Patxi Irigoyen

El equipo vizcaíno ANb Fanox, subcampeón de España En la clasificación por clubes, el Tri-Penta Terras de Lugo -con Gustavo Rodríguez, Cristobal Dios y Rodrigo López- se proclamó campeón de España en la categoría masculina. La segunda posición fue para el equipo portugalujo ANb Fanox, formado por Ander Okamika, Gotzon Gondra y Aitor San Vicente. El bronce se lo llevó Laboratorios SYS, donde puntuaron los triatletas Gonzalo Fuentes, Alberto Bravo y Sergio Juan.

Anna Noguera, líder indiscutible en chicas

En féminas, Anna Noguera, con una brutal exhibición en bici, revalidó el título de campeona de España. La joven triatleta de Igualada se puso en cabeza mediada la primera vuelta del ciclismo y nadie fue capaz de hacerle sombra. La vizcaína Helene Alberdi -que acabó siendo cuarta- fue la mejor en la natación, donde Noguera quedó un poco descolgada. Pero llegó el sector ciclista, donde la joven triatleta comenzó a escalar posiciones hasta llegar a la gallega Saleta Castro, que encabeza la prueba. Noguera tenía un punto más de fuerza y así lo demostró. A partir de ese momento, las posiciones quedaron casi definidas con la líder de la Copa de España MD y LD en la primera posición con un tiempo de 6:25:10; Saleta, segunda (6:34:36) y Dolça Ollé, tercera (6:49:00) tras superar a Alberdi.