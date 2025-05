Rahm se luce en el PGA Championship y vuelve a pelear por ganar un grande

¿Le echaba alguien de menos? Ya está aquí. Jon Rahm volverá a pelear durante un domingo por ganar un grande. El vizcaíno cumplió en ... la tercera ronda del PGA Championship con el objetivo que anhelaba 24 horas antes: una jornada de «menos tres o menos cuatro» que le llevase a asaltar el top-10 y soñar a lo grande. Lo hizo. Está ahí. A falta de que se termine el 'Moving Day', se encuentra con -6 a solo un golpe de un grupo cabecero amplio que sigue compitiendo en Quail Hollow.

El 'León de Barrika' rugió de lo lindo. Su tarjeta reflejó un estupendo -4, una de las mejores de la jornada. Venía Rahm de jugar dos días en 70 golpes, uno bajo par, y por fin domó a Quail Hollow como pocos pueden hacer. Sin grandes errores desde el tee, estuvo espectacular con los hierros para fabricarse una opción tras otra en los greenes. Allí, en el momento de la verdad, combinó maravillas con decepciones, bolas que acariciaron el agujero para negarle un ejercicio que hubiese sido antológico. El caso es que prácticamente en cada hoyo pasaron cosas que reclamaron la atención de una señal televisiva a la que no le quedó más remedio que entregarse al festival del vizcaíno.

Rahm arrancó con firmeza, mandando un aviso a todos los favoritos que salían por delante de él en una jornada atrasada por la fuerte tormenta que gobernó Charlotte por la mañana. Un birdie como mandan los cánones: calle, buen hierro y mejor putt. Cogía carrerilla el de Barrika, que ofreció en el segundo hoyo una aproximación buenísima para salvar el par. Volvería a necesitar solo un putt cuando coronó la tercera bandera desde seis metros para la segunda rebaja del día. Comenzaba a asomar la cabeza en un top-10 del que se bajaría en el sexto hoyo, un par 3 tormentoso para el vizcaíno. Lo ha jugado una vez al par y dos con bogey, el de este sábado tras irse largo, un mal approach y un tiro final demasiado corto.

No afectó aquel bache lo más mínimo al genio de Barrika, que obró el milagro desde el búnker tras una mala salida en el par 5 del hoyo 7 para no dejar escapar el birdie. No entraron después dos putts por muy poco que le negaron seguir restando golpes y completó la primera mitad del recorrido con un -2 en el día y un -4 que le situaba todavía a tres golpes de la cabeza. Comenzó a soplar mucho viento cuando afrontaba al hoyo 10, pero domó a Eolo con otro espectacular toque de mago. Se dejó un putt de metro y medio para birdie en ese par 5 para volver a aprovechar los hoyos más largos del campo.

Susto con un aficionado

Esa satisfacción, sin embargo, se esfumó al conceder el segundo de los tres bogeys del día. Llegó un error de la forma más inverosímil. Desde la calle, su segundo golpe se abrió demasiado a la izquierda y golpeó en un aficionado de forma violenta. Como baja un ave rapaz cuando ve carroña. Por fortuna, el tipo goza de una fuerte complexión y su robusto cuello amortiguó un golpe que pudo ser fatal. El rebote llevó a la bola a recorrer el green hasta el cercano rough. Desde allí, y tras regalar su guante firmado al hincha perjudicado, pero sonriente, la aproximación no fue buena y el putt de cinco metros para par tampoco quiso entrar.

Rahm bajaba a -4 de nuevo y se antojaba vital restar golpes antes de afrontar la Milla Verde. Así que se animó con su drive a alcanzar el green en el par 4 del 14, muy jugoso para los pegadores, y rozó el eagle. Al birdie más amargo le siguió uno de mejor sabor, en el tercer par 5 de un Quail Hollow que se jugó sobre par. El objetivo en los tres últimos era el par y así fue, aunque con un birdie al 16 y un bogey al 18. Este llegó, cómo no, en otro par 3 en el que no encontró el green a la primera. Es su gran debe para el desenlace de un PGA Championship que se ha puesto de cara para el vizcaíno, que vuelve a copar los puestos de privilegio en las grandes citas.

Sergio García se desinfla y David Puig juega por fin bajo par Si Jon Rahm es la cara del golf español en este PGA Championship, la cruz la protagoniza un Sergio García venido a menos y que este sábado se dejó llevar para completar la peor tarjeta del día. La garra que demostró el de Borriol, ganador del Masters en 2017, el viernes para pasar el corte por la mínima (+1) dejó paso a una versión triste. Concedió ocho golpes para un +9 que confirma su mal momento. Después de no pasar el corte en Augusta ocupó los últimos puestos en los LIV de México y Corea. Dinámica opuesta la de David Puig. El catalán también superó la barrera del fin de semana por la mínima pero en el 'Moving Day' logró por fin jugar bajo par. Su esfuerzo es encomiable porque el miércoles no sabía si podría competir con plenas garantías por unos problemas en la espalda. El de La Garriga, amigo y vecino de Rahm en Arizona, consiguió un -1 en su tarjeta gracias a su -2 en el día.