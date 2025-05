Sigue en directo la tercera jornada del PGA Championship

18:26

Rahm no coge calle en el hoyo 2. Su bola ha ido a parar al rough, pero junto a la calle, así que tendrá un tiro limpio a no ser que la bola se haya hundido demasiado. Recordamos que ha llovido con fuerza durante toda la mañana. Ayer ya muchos jugadores se quejaron del barro en sus bolas. No fue el caso del 'León de Barrika'.