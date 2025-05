Rahm encuentra el camino: «Hacía tiempo que no me divertía tanto» El vizcaíno da con el clic que anunciaba y recupera la sonrisa tras un enorme PGA Championship en el que pelea el título a Scheffler

Carlos Nieto Martes, 20 de mayo 2025, 00:25 Comenta Compartir

Acababa de perder un PGA Championship que llegó a liderar durante un cuarto de hora tras una remontada de campeón, pero el chasco no iba a amargar a Jon Rahm. Recuperó la sonrisa en un campo de golf el vizcaíno, al que las decepciones en sus últimas grandes citas le habían hecho poner la misma cara de circunstancias al término de cada ronda. Sus apariciones con los medios eran como el día de la marmota. Ya no. «Hacía tiempo que no me divertía tanto», reconoció un Rahm cuya ambición obligada le privó de un merecido subcampeonato en Quail Hollow, donde se impuso un extraterrestre llamado Scottie Scheffler, imparable cuando afina sus instrumentos.

Apenas dos horas y media por carretera separan Augusta de Charlotte, sede del segundo major del curso. Hace un mes, el de Barrika completó un Masters en el que fue de menos a más pero en el que nunca estuvo a la altura del nivel que considera que puede ofrecer. «Estoy muy cerca», repitió una y otra vez hasta que el tiempo le ha dado la razón. «Me quedo con muchas cosas positivas de esta semana. Estoy feliz por haberme puesto en posición de ganar y espero aprender de esto para intentarlo de nuevo en el US Open», lanzó Rahm.

Experimentó el vizcaíno por primera vez lo que supone perder un grande después de estar en lo más alto, por más que fueran quince minutos, tiempo en el que estuvo empatado con Scheffler antes de que el texano pusiera la directa hacia el trofeo Wanamaker. «Las otras veces que lideré un major en domingo lo cerré con victoria. Esta fue una situación completamente distinta. Si alguien dice que no ha sentido nervios en esa situación, está mintiendo. Es lo que hacemos como deportistas: controlar lo que pasa por nuestra cabeza. No sentí que me apurara ni que el proceso estuviera mal, pero claramente algo no salió bien», reconoció el ganador de dos torneos del Grand Slam, el US Open 2021 y el Masters 2023.

280 golpes (-4) tiró el de Barrika en el PGA Championship, siete más que el campeón, Scheffler

Rahm puede decir con mayúsculas que deja atrás uno de los momentos más difíciles de su trayectoria. En lo deportivo, afrontó una lluvia de críticas tras su fichaje por el LIV y un bajón de su rendimiento en los torneos importantes. En lo personal, el tercer embarazo de su mujer, Kelley Cahill, fue una etapa llena de baches que por fortuna acabó sin problemas mayores. Alcanzada la treintena en noviembre, habla con madurez. «Con suerte, llegaré a tiempo para acostar a los niños. Para ellos, gane o pierda, no les importa. Eso siempre ayuda a poner todo en perspectiva», deslizó pese a estar todavía en caliente, minutos después de conceder cinco golpes en los tres últimos hoyos, la Milla Verde. Allí, por cierto, acumula un total de +18 en las diez rondas que ha disputado entre el PGA 2017, el Wells Fargo 2021 (no pasó el corte) y este último.

«Me recuperaré»

«Me recuperaré», prometió Rahm. «Es una herida todavía reciente, pero han pasado muchas cosas buenas y me llevo buenas sensaciones para lo que queda del año», añadió un jugador que rozó su mejor remontada con un grande en juego. En Torrey Pines, en 2021, levantó tres golpes a Louis Osthuizen. En Augusta, en 2023, tuvo que recortar dos a Brooks Koepka. Los cinco del domingo con Scheffler fueron un muro demasiado alto.

Confianza «Es una herida todavía reciente, pero han pasado muchas cosas buenas y me llevo buenas sensaciones»

El PGA se le sigue resistiendo al golf español. El vizcaíno ya fue pionero al abrir el camino en el US Open y estuvo cerca de hacerlo en el segudo major. El año que viene en Aronimink, Pensilvania, lo volverá a intentar. Octavo, sumó su tercer top-10 en el grande que peor se le da. Por cierto, ya tiene un mínimo de tres en cada uno de los majors para un total de 14 en los 34 que ha disputado.