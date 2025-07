«Ha sido mi mejor día desde el Masters 2023», dice Rahm tras ser segundo en Valderrama

Carlos Nieto Enviado especial. Sotogrande (Cádiz) Domingo, 13 de julio 2025, 20:56 | Actualizado 21:07h. Comenta Compartir

A Jon Rahm se le veía satisfecho incluso antes de que Talor Gooch arruinara sus opciones de victoria en Valderrama. Se situó en las inmediaciones del green y esperó paciente junto a sus tres compañeros de la Legión XIII –Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Caleb Surratt– antes de subir al podio por partida doble. Sí, en el LIV hay cajones como en los grandes premios de Fórmula Uno y MotoGP. Ascendió primero el vizcaíno al segundo cajón y después a lo más alto en compañía de sus 'legionarios', a los que regó en champán.

Se despidió de sus padres, que le seguirán también los próximos días en el Abierto Británico, y se sentó ante la Prensa la mar de relajado. No había ganado, pero el trabajo estaba hecho. Está donde quiere estar. Le ha costado mucho trabajo. «Ha sido mi mejor día de golf desde la primera ronda del Masters 2023», torneo que acabó con la chaqueta verde en su haber. «Bueno, luego en la Ryder jugué bien», matizó el vizcaíno, que pese a sus buenas sensaciones quiso ser prudente.

«Este deporte tiene la manía de que cada vez que sientes que estás ahí vuelves a tropezar, pero hoy ha sido la diferencia», explicó. «He jugado muy bien, no he tenido estrés. Ha sido un día soñado en Valderrama, el que me faltaba para tener una opción de ganar un título», añadió Rahm, que dijo sentirse «con plenas opciones» una vez completó el hat trick de birdies entre los hoyos 9 y 11. «Tenía que esperar un error de Talor (Gooch) y no lo ha hecho, así que 'chapeau' por él».

Se le cuestionó sobre si su buen rendimiento en Valderrama promete un gran papel esta semana en Portrush, Irlanda del Norte. «Nada está garantizado, pero venir aquí y jugar tan cómodo ayuda. El tiempo allí tiene pinta de ser malo así que a ver qué pasa. También depende mucho de cuándo me toque jugar: si por la mañana, por la tarde... Es un links, será diferente, pero desde luego voy contento», resumió el de Barrika.

Puntos para el ranking mundial

Esta semana el LIV anunció un principio de acuerdo, o mejor dicho, un encauzamiento, para que los torneos del circuito saudí otorguen puntos para el ranking mundial. «Considero que lo que se ha visto esta semana es un buen torneo que merece puntos. ¿Cuántos? No lo sé. Te puede gustar más o menos, que tenga tres o cuatro vueltas, corte o no. Algunos dicen que esto es una exhibición, pero creo que es una buena competición que merece puntos. Espero que no tarde mucho en suceder, sobre todo por esos buenos jugadores jóvenes que merecen estar en los grandes», indicó Rahm.