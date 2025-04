«No estoy haciendo todo lo que tengo que hacer bien», asume Rahm antes del LIV de Corea del Sur

Carlos Nieto Jueves, 1 de mayo 2025, 00:29 Comenta Compartir

54 hoyos por delante antes de afrontar la segunda gran cita de la temporada. Jon Rahm se encuentra en Incheon, al oeste de Seúl, donde se disputa el torneo previo al PGA Championship de Charlotte (15-18 mayo). El LIV celebra su séptimo campeonato para alcanzar el ecuador de la liga y lo hace en Corea, un país de gran tradición golfística al que nunca había ido el conglomerado saudí. Se trata de la décima nación, tras Estados Unidos, España, Inglaterra, Australia, Singapur, Hong Kong, Tailandia, Australia y México, que acoge un certamen del LIV. En sus fronteras un 17% de la población adulta, más de seis millones de personas, practican este deporte.

El vizcaíno jugará en un campo que lleva el nombre de su diseñador, Jack Nicklaus, el jugador con más grandes de la historia (18). Se trata de un par 72 de 6.715 metros donde más de la mitad de los hoyos cuentan con obstáculos de agua y que ya acogió en 2015 la Copa Presidentes. Es el primer recinto en hacer doblete entre LIV y el torneo que, al estilo de la Ryder, enfrenta cada dos años a una selección de Estados Unidos con un equipo del resto del mundo.

Algunas imágenes del espectacular campo diseñado por Jack Nicklaus. LIV

Seis jugadores entre los que se incluye Sergio García saben lo que es ganar en Corea. El de Borriol lo hizo en el Open de Corea de 2002 en Gyeonggi, su primer título en territorio asiático, siendo el último el LIV de Hong Kong de este año. Rahm busca unirse a este club con la que sería su primera victoria en ocho meses. «No estoy haciendo todo lo que tengo que hacer bien», confesó este miércoles el de Barrika. «Simplemente no me he hecho ningún favor en el campo», añadió un jugador que ha completado sus 18 torneos en el circuito entre los diez primeros. «No me importaría renunciar a algunos de esos diez primeros puestos a cambio de más victorias. Lo que más me importa es ganar».

«Quiero ganar como Niemann»

Lidera la clasificación Joaquín Niemann (124,66 puntos) por delante del vizcaíno (94,36) y el propio Sergio (78). El chileno conquistó el domingo en México su tercer triunfo del curso. «El objetivo es ganar cada semana, y quiero hacerlo como Joaquín ha estado haciendo hasta ahora», manifestó Rahm sobre su máximo rival, otra vez, por el anillo de campeón. En la campaña pasada Niemann lideró hasta que el 'León de Barrika' conquistó el último torneo en Chicago y obró el 'sorpasso'.

Full focus turns to #LIVGolfKorea 🇰🇷



An opportunity to go back-to-back 🔥 pic.twitter.com/3RUHTbU1pj — Legion XIII (@LegionXIIIgc) April 29, 2025

Rahm, el hombre que menos golpes ha necesitado de media este curso (68,4) y el que presenta mejores estadísticas en los pares 4 (-25), juega el viernes a partir de las 4 de la mañana hora peninsular (siete más en Corea) junto a Niemann y Bubba Watson. El sábado, con posibilidad de lluvia, el juego comenzará a las 4.30, mientras que la jornada final del domingo arrancará a las 5.30 horas.