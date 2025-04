«Sé que estoy cerca, espero seguir haciendo las cosas bien», confía Rahm

Carlos Nieto Martes, 29 de abril 2025, 00:07 Comenta Compartir

«He jugado bien toda la semana», lanza Jon Rahm en la rueda de prensa en la que participa junto a sus tres compañeros de equipo en el LIV: Tyrrell Hatton, Caleb Surratt y Tom McKibbin. La Legión XIII que capitanea logró en México su segundo título y desbancó del liderato a Fireballs. Sin embargo, la sensación agridulce sobrevuela el ambiente en el campo de Chapultepec. El vizcaíno, cuarto, acaba de firmar un nuevo top-10, lo ha conseguido en los 18 torneos que ha completado en la liga saudí, pero supone una cosecha insuficiente para un jugador con altas aspiraciones.

«Sé que estoy cerca, así que espero poder mejorar, seguir haciendo las cosas bien», confía un Rahm que continúa mejorando sus sensaciones pero no termina de dar con la tecla para imponerse a sus rivales. Como ya sucediera en Adelaida y Singapur, Joaquín Niemann se coronó y demostró ser el golfista más en forma del circuito. El chileno, sin embargo, tiene una cuenta pendiente con los torneos grandes. En ninguna de sus 23 apariciones ha logrado finalizar entre los diez primeros.

Volviendo al 'León de Barrika', su periplo en territorio azteca fue un quiero y no puedo, un sí pero no constante. No cometió errores groseros, pero, sencillamente, estuvo menos inspirado que sus potentes adversarios. Al término de la primera jornada solo estaba a un golpe de Bryson DeChambeau, pero tanto en la intermedia como en la final se quedó a cuatro de la cabeza. «Sigo poniéndome en posición, pero quizás un poco lejos de cara al domingo», lamentó Rahm.

Próximas citas 2-4 mayo. LIV Corea del Sur. Jack Nicklaus Club, Incheon.

15-18 mayo. PGA Championship. Quail Hollow, Charlotte (EE UU).

6-8 junio. LIV Washington. Robert Trent Jones Club (EE UU).

12-15 junio. US Open. Oakmont (Estados Unidos).

27-29 junio. LIV Dallas. Maridoe (Estados Unidos).

«Creo que en la primera ronda no pegué lo mejor que pude, pero metí todos los putts que intenté, y luego el resto de la semana ha sido lo contrario. He jugado bastante bien y he embocado buenos putts, pero no han entrado», explica Rahm mientras por su cabeza seguro que pasa el tripateo con el que inició la última jornada en México. «Terminé cuatro abajo con el birdie de Joaquín (Niemann) en el último, pero fallé tres putts muy cortos dentro de un metro esta semana, lo que es inusual, y ninguno de ellos me pareció un mal golpe», lamentó sin hacer referencia a su mayor tormento durante el último año: el swing. En eso, sigue en línea positiva.

«Espero encontrar el ritmo y conseguir la primera victoria en Corea», ambiciona el dos veces ganador de majors. Rahm no levanta un título desde que el pasado agosto se impusiera en el LIV de Chicago, el último torneo de la liga. Una victoria que le sirvió para desbancar del liderato de la general a Niemann. El sudamericano, con su triunfo, amplía la distancia con el vizcaíno a los 32 puntos (124,66 frente a 94,36).

Sobre el triunfo por equipos

En la temporada de su debut no solo Rahm fue el jugador más regular. También lo fue su equipo, la Legión XIII, que lideró el ranking hasta que en el torneo final no pudo contar con el vizcaíno debido a una fuerte gripe y sucumbió ante Ripper. «Estoy orgulloso de todos. Saber que los cuatro hemos tirado bajo par no es fácil. Es un campo de golf difícil. No hay que darse por vencido porque cada golpe cuenta. Realmente orgulloso de Tom (McKibbin) y Caleb (Surratt) por sus birdies finales, que es lo que marcó la diferencia», deslizó el capitán.

Por último, Rahm fue cuestionado por los 61 golpes (-10) que tiró la última vez que jugó en Chapultepec en 2020. «Tuve un poco de suerte porque es igual de fácil que hacer 71», dijo minutos después de que Lucas Herbert igualara su récord para ser segundo.