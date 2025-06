«Me he encontrado peor hoy, lo único que he hecho ha sido meter un par de putts», lamenta Rahm El vizcaíno dice que se hubiese ido «contento» con una tarjeta al par de Oakmont en el US Open

Carlos Nieto Domingo, 15 de junio 2025, 01:01

Jon Rahm se mostró decepcionado con ese cruel final que le impide este domingo tener como principal objetivo levantar el título. «He estado peor hoy, lo único que he hecho ha sido meter un par de putts», lamentó el vizcaíno cuando atendió a los medios españoles desplazados a Oakmont.

«Ha empezado a cambiar el viento, la lluvia en el 12... En general ha sido más fácil pegar a calle y los greenes estaban un poco más blandos, pero aún así es un campo muy difícil», añadió a Ten-Golf y Movistar. «En los putts que he tenido opciones para birdies me he quedado muy cerca. Me cuesta terminar de leer los grenes, sus caídas, ser certero con eso».

«De tee a green he empezado bien pero no he estado muy cómodo. Con el drive la única calle que he cogido es la 7. Estaba contento de meter el putt del 2, pero luego se ha complicado. He estado más contento con el del 8. En el 14 no se cómo he llegado al búnker, en el 15 he ido bien pero luego de mal en peor...». ¿Cómo me hubiese ido contento? «Con una tarjeta al par», sentenció el de Barrika.