WFS Villar: «Es una injusticia lo que se ha hecho con Sandro Rosell, un daño irreparable» Ángel María Villar en el foro World Football Summit / EFE Reaparece en público mientras espera sentencia por la Operación Soulé -«la instrucción va muy lenta»- y confía en su inocencia: «Espero que me declaren inocente, porque no he hecho nada» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 25 septiembre 2019, 18:11

Ángel María Villar volvió a aparecer en público tras casi dos años en los que apenas se ha dejado ver desde que estalló en julio de 2017 la Operación Soulé que terminó llevándole a prisión once días con su hijo Gorka -también presente en el acto- y que provocó su salida de la Federación Española de Fútbol (FEF), de la que fue presidente 29 años al quedar inhabilitado por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) en diciembre de 2017. «Espero que me declaren inocente porque no he hecho nada, pero no he venido a hablar de eso», aclaró después de indicar que «la instrucción va muy lenta». Villar es uno de los investigados por la presunta comisión de delitos de administración desleal y apropiación indebida en la FEF.

Antes de participar en el foro deportivo World Football Summit al ex vicepresidente de UEFA y FIFA se le pudo ver con el pelo más corto y actitud bromista. Lo primero que hizo la moderadora, Reyes Bellver, fue preguntar por su vida actual tras salir de la prisión de Soto del Real y las razones que le han llevado a volver a aparecer en público. «Estoy aquí porque estoy muy agradecido al fútbol. Con diez u once años que empecé a jugar en infantiles. Luego jugué en el Athletic y después fui directivo muchos años hasta que me ocurrió lo que me ocurrió. Han pasado dos años. Tengo unas experiencias y considero que es bueno que las nuevas generaciones de dirigentes y profesionales conocieran mis experiencias, quizá les pueda servir. El fútbol me ha enseñado mucho: cultura, valores, personas, religiones, formación, culturas del mundo, dinero que me ha permitido poder estudiar una carrera de derecho en Deusto, la satisfacción de trabajar por un deporte que entusiasma a millones de personas... Me ha dado muchísimas cosas y es una manera de devolver todo eso«, apuntó.

Villar se mostró muy vitalista, aunque desveló que «el otro día me dio una taquicardia», mientras espera la resolución judicial de la Operación Soulé, en la que es uno de los investigados por la presunta comisión de delitos de administración desleal y apropiación indebida en la FEF. «Me encuentro de maravilla. Estoy en mi salsa porque estoy con gente del fútbol. El proceso va lento, está siendo una instrucción lentísima. mis abogados están aportando pruebas y elementos que consideren oportunos. No será un proceso sencillo», avanzó.

El pasado mes de febrero acudió a la Audiencia Nacional y allí se encontró con Sandro Rosell, ex presidente del Barcelona y que estuvo encarcelado 643 días antes de ser juzgado por blanqueo de capitales y luego declarado inocente. Se detuvo en su figura cuando le recordaron que fue declarado no culpable pese a estar retenido en prisión. «Es una injusticia lo que se ha hecho con Sandro Rosell, con su mujer, padres, hijos, familia y amigos. El daño moral, material y físico de salud que se ha hecho a esa familia es irreparable. ¿Qué hace la sociedad, el mundo del fútbol para que eso no se vuelva repetir? Nada. Solo nos preocupa cuando nos pasa a nosotros».

Villar analizó muchos aspectos de lo que se están debatiendo estos días como cambios en la competición, las propuestas de la ECA sobre la Champions League, el auge del fútbol femenino o la aplicación del VAR en el fútbol.

«El más tonto de los directivos del fútbol hace relojes suizos de la más alta precisión»

Todo ello le llevaba a sus años en FEF, UEFA y FIFA los que conoció «gente muy preparada» en esas instituciones españolas, europeas y mundiales. «Me afectaba muchísimo cuando desaparecía un club ya que hay muchas personas que han trabajado mucho y en algunos casos hay personas que han arriesgado hasta su patrimonio. Eso me ha entristecido mucho. Pero sí quiero recordar que las decisiones no son personales. El más tonto de los directivos del fútbol hace relojes suizos de la más alta precisión», afirmó recordando que en su época la Federación y LaLiga llegaron a más acuerdos que en esta época entre Luis Rubiales y Javier Tebas. «Tiene que haber un diálogo entre todos y que se mire lo mejor para el deporte», insistió cuando le preguntaron por las problemáticas actuales entre ECA y Champions.