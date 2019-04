Urko Vera: «Siempre quise jugar en Inglaterra, no me equivocaba»

Urko Vera disfruta en Manchester. Milita en el Oldham, en el fútbol inglés, como siempre había soñado desde que despuntara en el Santutxu y el Lemona. En su originario fútbol, sigue trazando su senda profesional como jornalero del balón a sus 31 años. «Estoy muy contento en Inglaterra. Vivo en Manchester, a 20 minutos de Oldham, que es donde juego. Como vivir en Bilbao y jugar en Amorebieta, más o menos», relata. El delantero de Txurdinaga tiene contrato en vigor hasta junio, luego, admite, «ya veremos a ver qué pasa, aunque estoy muy bien por aquí».

Vera aterrizó en el Oldham en el mercado invernal procedente del Cluj, el campeón rumano. Antes, dibujó su carrera en la Segunda en España (Hércules, Ponferradina, Alcorcón, Mirandés y Osasuna) y en el seno del club más laureado de Corea del Sur: «Es un histórico y tiene creo que hasta tiene más años que el Athletic o parecido. Ahora está más abajo, ya que hay muchos clubes, se trabaja muy bien y no es fácil. Hay mucho club veleta, que sube y baja muy rápido de la categoría. Esa es la idea del Oldham, subir lo más rápido posible haciendo bien las cosas», narra el espigado ariete.

Uno de los objetivos marcados en rojo por Urko Vera, por su fútbol de choque y vertical, versaba en jugar en el fútbol inglés. No le está defraudando: «Sí, la verdad que sí, y no me equivocaba. Fútbol es fútbol en todos los sitios, pero el ambiente que se vive en las cuatro categorías desde la Premier a la League Two es increíble y esa manera de sentir los partidos por la gente». En este sentido, Urko Vera afirma sentirse «un afortunado de poder vivirlo antes de volver a casa, aunque aún no le sé, pero van pasando los años». Un Oldham que sigue luchado por una promoción que se ha complicado: «Nos habíamos descolgado un poco, pero con las últimas victorias todo puede pasar. Es bastante similar a la Segunda División en España. Te puede ganar el último o ganar tú fuera de casa al primero». Aprovecha su estancia en Manchester para acudir en directo a partidos de empaque de la Premier. Urko Vera es un futbolero declarado: «He estado viendo al Liverpool, al United y al City, hay que aprovechar», desliza.

En su recuerdo, su origen en Santutxu, Lemona y Eibar antes de volar para afianzarse como futbolista en una carrera con muchos destinos: «Qué rápido pasa el tiempo y qué pena que pase tan rápido. El Santutxu es mi casa, ahí espero jugar mi último partido. La idea es volver, aunque hasta que no me lo diga Mitxelo que me vaya a mi casa...», lanza el guante al presidente del populoso club bilbaíno.