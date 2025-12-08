El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tercera Federación

El Portugalete sigue su senda triunfal y toma mayor ventaja en el liderato

El conjunto jarrillero venció por 3-0 al Añorga y se aleja nueve puntos del segundo clasificado

Peru Olazabal

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:45

Comenta

El Portugalete continúa siendo un rodillo en Tercera Federación. Cuatro días después de dejar atrás la Copa del Rey, los jarrilleros se volvieron a vestir del líder implacable del grupo. Tumbaron al Añorga, colista, por un contundente 3-0. Andoni Pérez abrió la lata antes del descanso y, en el segundo tiempo, Imanol Aranburu amplió la renta por partida doble. Además, su perseguidor más directo, el Touring, empató a cero contra el Aurrera Vitoria. Esto le permite ampliar su renta en el liderato a nueve puntos sobre Touring y Derio, segundo y tercero, respectivamente. Una renta más que considerable para empezar a pensar ya en el ascenso directo.

