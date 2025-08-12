Urtzi Gutiérrez, el jugador de 7 años del Sestao River fallecido, disfrutaba del verano en un pueblo de La Rioja Este miercoles, el club rendirá homenaje al pequeño antes del comienzo del partido de Copa Federación en Las Llanas

Antes del entrenamiento de este martes, el equipo ha guardado un minuto de silencio en memoria de Urtzi Gutiérrez.

Marina León Martes, 12 de agosto 2025, 20:38 Comenta Compartir

Antes del entrenamiento de este martes, los jugadores del Sestao River han guardado un minuto de silencio en memoria de Urtzi Gutiérrez, el pequeño de 7 años que falleció el lunes y que pertenecía a la escuela del club. «Estamos devastados tras el fallecimiento de nuestro jugador», escribieron en el perfil de 'X', antes Twitter, del club tras conocer la trágica noticia.

⚫️ Antes del inicio del entrenamiento de hoy, el equipo ha guardado un respetuoso minuto de silencio en memoria de nuestro jugador de categorías inferiores, Urtzi Gutiérrez.



Goian bego, Urtzi. pic.twitter.com/SClR8EiCiJ — Sestao River Club (@SestaoRC) August 12, 2025

El menor vizcaíno se encontraba de vacaciones en un camping de la localidad de Fuenmayor, en La Rioja. En un primer momento fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro, en Logroño, y, de allí, movilizado al Hospital Universitario de Navarra, donde finalmente falleció. Según han confirmado desde la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja la muerte del pequeño no se ha producido ni por un golpe de calor ni por un accidente.

Este miercoles, el club rendirá homenaje a su jugador antes del comienzo del partido de Copa Federación en Las Llanas. Asimismo, el Ayuntamiento de Fuenmayor ha trasladado este martes sus condolencias a la familia de Urtzi, «quien participaba en las actividades locales», indican. «Nuestro más sincero pésame en este momento tan sumamente complicado», añaden.