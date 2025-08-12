El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antes del entrenamiento de este martes, el equipo ha guardado un minuto de silencio en memoria de Urtzi Gutiérrez. Sestao River

Urtzi Gutiérrez, el jugador de 7 años del Sestao River fallecido, disfrutaba del verano en un pueblo de La Rioja

Este miercoles, el club rendirá homenaje al pequeño antes del comienzo del partido de Copa Federación en Las Llanas

Marina León

Marina León

Martes, 12 de agosto 2025, 20:38

Antes del entrenamiento de este martes, los jugadores del Sestao River han guardado un minuto de silencio en memoria de Urtzi Gutiérrez, el pequeño de 7 años que falleció el lunes y que pertenecía a la escuela del club. «Estamos devastados tras el fallecimiento de nuestro jugador», escribieron en el perfil de 'X', antes Twitter, del club tras conocer la trágica noticia.

El menor vizcaíno se encontraba de vacaciones en un camping de la localidad de Fuenmayor, en La Rioja. En un primer momento fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro, en Logroño, y, de allí, movilizado al Hospital Universitario de Navarra, donde finalmente falleció. Según han confirmado desde la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja la muerte del pequeño no se ha producido ni por un golpe de calor ni por un accidente.

Este miercoles, el club rendirá homenaje a su jugador antes del comienzo del partido de Copa Federación en Las Llanas. Asimismo, el Ayuntamiento de Fuenmayor ha trasladado este martes sus condolencias a la familia de Urtzi, «quien participaba en las actividades locales», indican. «Nuestro más sincero pésame en este momento tan sumamente complicado», añaden.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trasladan en helicóptero a Cruces a una joven que se bañaba en la playa de Laga
  2. 2

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  3. 3

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  4. 4 Muere Urtzi Gutiérrez, jugador del Sestao River, a los 7 años
  5. 5

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero siguen llegando con las mareas
  6. 6

    Tras otra jornada sofocante, bajan los termómetros y llegan las tormentas a Bizkaia
  7. 7 El truco de un bilbaíno para llegar a las barracas en Aste Nagusia sin esperar la cola del ascensor de Begoña
  8. 8

    El supercontrato de Iñigo Martínez en Arabia: casi veinte millones al año
  9. 9

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  10. 10 Fallece un joven montañero de Pamplona en el Pirineo aragonés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Urtzi Gutiérrez, el jugador de 7 años del Sestao River fallecido, disfrutaba del verano en un pueblo de La Rioja

Urtzi Gutiérrez, el jugador de 7 años del Sestao River fallecido, disfrutaba del verano en un pueblo de La Rioja