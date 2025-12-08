El Sestao River se convierte en el equipo menos goleado de Segunda Federación

El Sestao River logró sujetarse al coliderato que ostenta junto al Utebo, Real Unión y Tudelano. Los cuatro están en lo más alto de la ... tabla con 27 puntos. Los verdinegros empataron a cero frente al Utebo en Santa Ana. Un resultado meritorio ante el primer clasificado, que además continúa invicto en su casa. El Tudelano logró el mismo resultado ante el Amorebieta (0-0), mientras que el Real Unión se unió a este grupo al vencer al Alfaro por 1-2.

Lo más positivo de esta jornada es que el cuadro sestaotarra reafirmó su solidez defensiva ante un hueso duro de roer. Dejó la portería a cero por novena ocasión en catorce jornadas. Únicamente ha encajado siete tantos en las catorce jornadas que se han disputado. Hasta ahora, solo la Gimnástica Segoviana le superaba en este registro. No obstante, los segovianos perdieron por 3-1 contra el Bergantiños, convirtiéndose el Sestao River en el equipo que menos goles recibe de toda la Segunda Federación.

El equipo de Aitor Calle es todo un muro en defensa. Es su mayor fortaleza para mostrarse muy competitivo y estar en plena lucha por el ascenso directo. Sin embargo, a causa de las bajas que ha padecido en el apartado ofensivo, le falta instinto goleador. En los últimos cinco partidos, únicamente ha anotado cuatro goles. Es algo que debe recuperar cuanto antes de cara a afrontar los tres derbis vizcaínos que jugará de manera consecutiva, contra el Gernika, el Basconia y el Amorebieta para acabar la primera vuelta.