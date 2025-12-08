El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Segunda Federación

El Sestao River se convierte en el equipo menos goleado de Segunda Federación

El conjunto verdinegro únicamente ha encajado siete goles en catorce jornadas, dejando su portería a cero en nueve ocasiones

Peru Olazabal

Lunes, 8 de diciembre 2025, 17:37

El Sestao River logró sujetarse al coliderato que ostenta junto al Utebo, Real Unión y Tudelano. Los cuatro están en lo más alto de la ... tabla con 27 puntos. Los verdinegros empataron a cero frente al Utebo en Santa Ana. Un resultado meritorio ante el primer clasificado, que además continúa invicto en su casa. El Tudelano logró el mismo resultado ante el Amorebieta (0-0), mientras que el Real Unión se unió a este grupo al vencer al Alfaro por 1-2.

