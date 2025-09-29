El Deportivo Aragón terminó con la racha de imbatibilidad del Basconia

Peru Olazabal Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:53 Comenta Compartir

2025 estaba siendo un año histórico y sobresaliente para el Basconia. No solo por haber dejado la Tercera atrás por primera vez desde que se convirtió en filial del Athletic en 1997, si no porque ni siquiera conocía la derrota durante estos nueve meses. La última vez que el conjunto basauritarra perdió fue ante el Deusto (1-0) en Etxezuri el 21 de diciembre de 2024. Desde entonces, encadenaba un total de 21 encuentros consecutivos invicto. Una racha impresionante que cortó de raíz este mismo pasado sábado el Deportivo Aragón, quien fue capaz de vencerles por 1-2 en Artunduaga, gracias a marcar el tanto definitivo del triunfo en el tiempo de descuento.

A mediados de noviembre del pasado año, algo cambió en el Basconia. Por aquel entonces, el club gualdinegro era octavo en Tercera Federación, al haber ganado cuatro partidos, empatar tres y perder otros tres. No era una situación dramática, ni mucho menos. No obstante, pocos o nadie podía prever la excelente dinámica que atravesarían después los cachorros. De las siguientes 24 jornadas que se celebraron en la campaña pasada, ganaron 19, empataron cuatro y perdieron solo uno. Unos registros brillantes que les sirvieron para ascender directamente, siendo líder incontestable de su grupo con 76 puntos, seis más que el segundo, el Portugalete.

Quedaba por ver entonces cuánto podrían alargar esta racha en un peldaño superior. En las primeras tres jornadas de la actual liga, firmaron el empate ante el Utebo (2-2), SD Logroñés (0-0) y el Alfaro (1-1). En los dos primeros, tocaron el triunfo con la yema de los dedos frente a dos equipos que aspiran a pelear por el ascenso. El Utebo se recompuso en el tramo final de un 0-2 y contra la SD Logroñés pudieron ganar por un penalti que detuvo Kike Royo. Las sensaciones fueron positivas. Además, podían presumir de estar durante 21 partidos consecutivos sin perder: catorce victorias y siete empates.

Puestos de descenso

Esta racha se ha quedado atrás este mismo sábado. El Deportivo Aragón, filial del Zaragoza, se adelantó por medio de Yoha. Todo parecía encarrilado a que el Basconia firmase su cuarto empate seguido cuando Marcos Goñi, que había entrado del banquillo apenas un cuarto de hora antes, marcó el gol de la igualdad en el minuto 82. En cambio, el desenlace sería peor que en las citas anteriores. En el tiempo de descuento, Hugo Pinilla hizo el 1-2 definitivo para que los basauritarras perdieran por primera vez en todo 2025. La escuadra que dirige Bittor Llopis aún no conoce la victoria en Segunda Federación y, tras este último resultado, cae a la decimocuarta plaza -puestos de descenso-.