Gobela, el sufrido fortín del Arenas

La afición del Arenas festejaba con euforia la victoria de su equipo en el duelo contra Unionistas. Eran gritos que mezclaban alegría y alivio. Lo ... primero, porque los suyos se reencontraban con la victoria tras dos jornadas hincando la rodilla lejos de Gobela. Y lo segundo, porque fue un encuentro lleno de emociones y sufrimiento. Una dinámica a la que parece que se están abonando los rojinegros en este principio de curso.

En las tres jornadas que ha disputado el Arenas al abrigo de su afición, esa ha sido una constante. La otra, la incapacidad para mantener la puerta a cero, una faceta en la que Jon Erice y su cuerpo técnico deben seguir trabajando. Aun así, Gobela se está convirtiendo en el deseado fortín de los getxotarras, sabedores de que todos sus objetivos para esta campaña pasan por ser tremendamente fuertes en casa. Siete puntos sobre nueve posibles han sumado como locales.

Se trata de un bagaje tan bueno como sufrido. Porque no ha sido sencillo conseguirlo. Ya en el estreno liguero ante el Arenteiro al Arenas le tocó 'pasarlas canutas' hasta la bocina. Con un jugador menos casi toda la segunda mitad, el gol de Pablo García en el último minuto llevó la alegría a la grada. Contra el Cacereño, la afición arenera contuvo el aliento hasta el último momento porque los extremeños apretaron en el último cuarto de hora, pero no pudieron decantar el choque a su favor.

Desgaste

Y este pasado sábado contra Unionistas, el más difícil todavía. Con Verde expulsado a la media hora, el Arenas tuvo que hacer un enorme ejercicio de resistencia, un trabajo de desgaste enorme que, al final, tuvo su premio en forma de victoria. La algarabía final dentro y fuera del rectángulo de juego fue una forma de liberar la mucha tensión acumulada.

El propio Jon Erice reconocía sentirse «desgastado» al término del encuentro por «la tensión del partido, por cómo se ha ido produciendo». «Ha sido un partido que te lleva a estar muy encima del juego, nos ha tocado corregir continuamente detalles por esa situación de inferioridad, y eso desgasta muchísimo», relataba. El técnico rojinegro elogiaba especialmente el trabajo de su equipo, para el que pedía «una nota alta en cuanto a entrega y esfuerzo».

Tras la victoria, Erice ensalzaba «el esfuerzo físico individual» del equipo debido a la rigurosa expulsión de Verde, que «condiciona el partido a nivel numérico». Del mismo modo, reseñaba que lo que más le había gustado de los suyos había sido que supieron «mantener la calma, el espíritu colectivo y que con los cambios hemos mejorado». «En este equipo es difícil jugar, el trabajo de los chicos hace que nos generen muchas dudas cada día. No conseguimos tener cerrar la alineación hasta horas antes. Y eso es mérito de ellos», elogiaba el míster arenero. «Todos los que han salido han conseguido que ganemos este partido».