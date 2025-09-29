El Amorebieta comienza a carburar

Pasito a paso, completando etapas cortas pero seguras., el Amorebieta va creciendo como equipo en estas primeras jornadas de competición. Aitor Zulaika va moldeando a ... los suyos, construyendo un bloque cada vez más sólido, aunque aún con tareas en las que hacer especial incidencia. Son ya tres las jornadas que ha enlazado puntuando, abonándose a una 'media inglesa' que deberá hacer buena este próximo domingo en el derbi contra el Basconia.

Tras firmar tablas con el Ebro a domicilio y lograr la primera victoria del año en Urritxe contra el Beasain, los zornotzarras lograron este domingo un buen punto en su duelo contra el SD Logroñés, que llegaba a este partido como uno de los colíderes del grupo y que aún no había encajado ningún gol en Las Gaunas. Hasta esta jornada, cuando el zapatazo el Javi Elías desde la frontal perforó la portería de Kike Royo. Un tanto muy especial, por cierto, para el joven delantero natural de Logroño, y que vive a escasos metros del histórico estadio riojano, al que ha acudido en multitud de ocasiones en su niñez.

El reparto de puntos entre dos equipos que, sobre el papel, deberán estar peleando por la zona alta supone un paso más en la progresión de un Amorebieta que es el equipo que menos goles ha recibido (3), solo por detrás de Real Unión, Sestao River y Alavés B (todos con dos dianas encajadas), pero que también es de los que menos anota.

Únicamente tres goles marcados, un guarismo que comparte con el filial babazorro y con el Náxara. Por ahí viene una de las fases de clara mejora de los de Urritxe. Que tienen una desventaja de tres puntos sobre la zona de play-off, marcada precisamente por el SD Logroñés, pero que cuentan únicamente con punto de renta sobre la zona roja.

Hacia arriba

Aitor Zulaika estaba satisfecho con el empate final y calificaba como «buen punto» el sumado en tierras riojanas. «Hemos visto un partido de alto nivel de Segunda Federación dentro y fuera del campo, es una alegría haber sido parte de este partido», se felicitaba el de Azpeitia, quien no tiene duda de que encuentros como este servirán para que el equipo siga mejorando prestaciones. «Vamos a seguir creciendo», arengaba.

Respecto al desarrollo del encuentro, el titular del banquillo de Urritxe tenía cierto sabor agridulce. Para Zulaika, el encuentro de Las Gaunas tuvo «dos fases diferenciadas». «hasta el minuto sesenta, las sensaciones eran buenas. El equipo ha estado bien, jugando con personalidad, llegando… pero en los centros hemos tenido un déficit, no hemos centrado bien. Y en algunos casos no hemos ocupado el área como deberíamos», explicaba.

Por fortuna, «el equipo ha sabido no caerse» y eso a pesar de que «físicamente hemos empezado a sufrir, ellos eran un pelín superiores a nosotros». La consecuencia fue que «en los últimos veinte minutos hemos defendido cerca de nuestra área», aunque sin llegar tampoco a ver peligrar en demasía el merecido empate.