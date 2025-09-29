El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Justo Rodríguez/La Rioja
Segunda RFEF

El Amorebieta comienza a carburar

Aunque aún le falta explotar, el conjunto azul va mostrando señales positivas en este inicio de temporada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:28

Pasito a paso, completando etapas cortas pero seguras., el Amorebieta va creciendo como equipo en estas primeras jornadas de competición. Aitor Zulaika va moldeando a ... los suyos, construyendo un bloque cada vez más sólido, aunque aún con tareas en las que hacer especial incidencia. Son ya tres las jornadas que ha enlazado puntuando, abonándose a una 'media inglesa' que deberá hacer buena este próximo domingo en el derbi contra el Basconia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE concederá una prestación de 600 euros con solo cumplir un único requisito
  2. 2

    «Estaba con él y veía que se estaba muriendo», explica una enfermera que atendió al herido grave en una discoteca de Bilbao
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    Un pesquero vasco es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  5. 5

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  6. 6

    El Athletic quiere ampliar Lezama con un ambicioso plan que duplicará su superficie
  7. 7

    «Sus amigos nos grabaron besándonos. Lo tenía planeado»
  8. 8 El restaurante de Getxo que saca chispas a las brasas
  9. 9

    Una juez confirma la expulsión de un socio del Athletic y rechaza indemnizarle con 6.000 euros
  10. 10

    ¿Puede llegar a Euskadi un auge de la extrema derecha como en Cataluña?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Amorebieta comienza a carburar

El Amorebieta comienza a carburar