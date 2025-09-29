El nuevo VAR de Primera Federación genera polémica en el Barakaldo

Peru Olazabal Barakaldo Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:33 Comenta Compartir

El nuevo sistema de videoarbitraje en Primera Federación buscaba ayudar a los colegiados en las acciones más claras y determinantes que ocurren en los partidos. Ser una herramienta útil en los goles, posibles penaltis o expulsiones para que los banquillos pudieran realizar reclamaciones cuando lo vieran oportuno. Sin embargo, hay acciones más grises, sujetas a las interpretaciones de los propios árbitros, que siguen generando polémica. Además, los medios de esta categoría no son los mismos que disponen en Primera o Segunda División, por lo que muchas veces, las imágenes no son lo suficientemente clarificadoras para poder rectificar la decisión tomada previamente.

En estas primeras cinco jornadas ligueras, al Barakaldo le ha tocado vivir en sus propias carnes varias decisiones controvertidas, que no han sido rectificadas por mucho que el banquillo de Imanol de la Sota solicitara el visionado en el monitor. En el tiempo de descuento de la primera jornada contra el Mérida (1-0), hubo una mano en el área de los romanos que pudo cambiar el curso del encuentro. No obstante, en las imágenes ofrecidas al árbitro no se vio claro el impacto del balón en la mano del zaguero contrario. Por lo tanto, el colegiado no lo pitó.

El conjunto gualdinegro volvió a reclamar que el árbitro fuese al monitor en el tramo final de la segunda jornada ante el Zamora (1-1) por un posible penalti sobre Aitor Galarza. Tampoco rectificó el colegiado. Asimismo, en el cuatro compromiso liguero, el Barakaldo pidió que se revisara la tarjeta roja que vio Oier López por hacer falta siendo último hombre. Es cierto que Markel Arana estaba cerca de la acción, pero el trencilla volvió a mantener su primer veredicto. Por último, este pasado sábado volvió a avivar la polémica sobre la utilización del nuevo VAR.

Posible penalti en la úlima jornada

Fue por una mano clara en el área de un defensor del Cacereño ante un disparo de Julen Huidobro. El árbitro no lo pitó tras revisarlo porque consideró que tenía su extremidad pegada a la cara y no ocupaba ningún espacio. Imanol de la Sota comentó en rueda de prensa que «nos ha dicho que es una acción en la que el jugador se va a proteger con el brazo la cara. Lo curioso es que todo el mundo que lo ha visto dice que es penalti porque él abre el brazo. Lo que me ha parecido en el campo es que va con los brazos arriba y, le fuera a la cara o no, ocupa espacio y el balón le pega en la mano».

El técnico de los baracaldeses hizo una valoración general sobre este nuevo sistema de videoarbitraje. De la Sota indicó que «lo veo complicado por las imágenes. En Mérida todos los que estábamos en el campo sabíamos que era penalti, pero la imagen estaba grabada desde el otro lado y era imposible verlo. Entonces, es imposible que lo pite si no se ve el contacto». Entre otras cuestiones acerca de este mismo tema, concluyó que «el VAR a veces ayudará cuando las imágenes sean buenas y sea muy claro lo que se ve. En otras será complicado porque ellos no van a decir me he equivocado y la voy a cambiar de no ser que sea algo que se vea muy claro que es así».