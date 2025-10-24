De la Sota: «Nuestra ilusión siempre es la de competir al máximo nivel y ganar»

Peru Olazabal Barakaldo Viernes, 24 de octubre 2025, 08:06 Comenta Compartir

Lasesarre vivirá hoy uno de los partidos más atractivos de toda la temporada. El Barakaldo no pierde desde que lo hiciera en la jornada inaugural frente al Mérida (1-0), encadenando siete partidos consecutivos sin conocer la derrota. Pues bien, en este preciso momento, será cuando reciban a las 21.15 horas a un Tenerife recién descendido de Segunda, líder del grupo, que domina tanto los registros defensivos -cuatro goles en contra- como los ofensivos -16 goles a favor- y gran candidato al ascenso directo. El espectáculo está servido.

El cuadro tinerfeño hizo honor a su estatus ganando los primeros seis encuentros ligueros, en los que marcó 16 goles y solo encajó dos. Un comienzo aplastante. No obstante, llega al feudo baracaldés tras conceder un empate contra el Cacereño a domicilio (0-0) y perder como local ante Unionistas (0-2). Sin embargo, Imanol de la Sota no ve nada positivo en este hecho. «Las rachas positivas a veces llevan a una pequeña relajación y después de recibir la primera derrota, me imagino que las cosas vuelven a tensarse un poco», comentó. «Eso hará que vengan todavía con más tensión e intensidad, por lo que el reto será mucho más bonito», amplió.

El Barakaldo afronta este duelo «con una ilusión tremenda de que llegue, haya buen ambiente, se vea un buen partido y sea tan fuerte Lasesarre como está siendo», en palabras de su técnico. Aunque De la Sota también trata de darle normalidad a una cita tan esperada, aseverando que «intentamos trabajar igual y que todo se afronte igual». Lo que tiene claro es que «sea lo que sea lo que tengamos enfrente y las circunstancias que estemos viviendo, nuestra ilusión siempre es la de competir al máximo nivel y ganar los partidos». Los gualdinegros, con las únicas bajas de Javier Vicario e Iván Castillo, quieren dar la campanada y buscar los tres puntos.