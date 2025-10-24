De la Sota: «Nuestra ilusión siempre es la de competir al máximo nivel y ganar»
Un Barakaldo que encadena siete partidos consecutivos sin perder recibe a un Tenerife líder y gran candidato al ascenso directo
Peru Olazabal
Barakaldo
Viernes, 24 de octubre 2025, 08:06
Lasesarre vivirá hoy uno de los partidos más atractivos de toda la temporada. El Barakaldo no pierde desde que lo hiciera en la jornada inaugural frente al Mérida (1-0), encadenando siete partidos consecutivos sin conocer la derrota. Pues bien, en este preciso momento, será cuando reciban a las 21.15 horas a un Tenerife recién descendido de Segunda, líder del grupo, que domina tanto los registros defensivos -cuatro goles en contra- como los ofensivos -16 goles a favor- y gran candidato al ascenso directo. El espectáculo está servido.
El cuadro tinerfeño hizo honor a su estatus ganando los primeros seis encuentros ligueros, en los que marcó 16 goles y solo encajó dos. Un comienzo aplastante. No obstante, llega al feudo baracaldés tras conceder un empate contra el Cacereño a domicilio (0-0) y perder como local ante Unionistas (0-2). Sin embargo, Imanol de la Sota no ve nada positivo en este hecho. «Las rachas positivas a veces llevan a una pequeña relajación y después de recibir la primera derrota, me imagino que las cosas vuelven a tensarse un poco», comentó. «Eso hará que vengan todavía con más tensión e intensidad, por lo que el reto será mucho más bonito», amplió.
El Barakaldo afronta este duelo «con una ilusión tremenda de que llegue, haya buen ambiente, se vea un buen partido y sea tan fuerte Lasesarre como está siendo», en palabras de su técnico. Aunque De la Sota también trata de darle normalidad a una cita tan esperada, aseverando que «intentamos trabajar igual y que todo se afronte igual». Lo que tiene claro es que «sea lo que sea lo que tengamos enfrente y las circunstancias que estemos viviendo, nuestra ilusión siempre es la de competir al máximo nivel y ganar los partidos». Los gualdinegros, con las únicas bajas de Javier Vicario e Iván Castillo, quieren dar la campanada y buscar los tres puntos.