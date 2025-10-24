«Estoy con confianza y con esa pizca de suerte para poder marcar»

Peru Olazabal Barakaldo Viernes, 24 de octubre 2025, 08:15 Comenta Compartir

Oier López fue uno de los jugadores más destacados de la temporada pasada en el Barakaldo, donde ha encontrado su segunda casa. A la retahila de aptitudes que tiene, esta campaña le ha sumado el gol. Algo por lo que nunca se había caracterizado. De hecho, en los cinco cursos anteriores en el fútbol senior, solo había anotado un tanto. En este arranque liguero, suma tres en sólo seis partidos. Un registro que le convierte en el defensa más goleador de toda la Primera Federación, junto a Javier Boñar, del Atlético de Madrid B.

–Le tenían en mucha consideración en Lezama e incluso fue convocado con la selección española sub-16. En ese momento, ¿se veía en el primer equipo del Athletic en un futuro?

–Es el sueño de todos los chicos de Bilbao. Yo vivía más el día a día, con ese sueño en la cabeza, pero luego te das cuenta de que es muy complicado.

–¿Le generó mucha frustración salir del Athletic y ver que ese sueño no se cumplía?

–En los últimos años que estuve en Lezama, sufrí bastantes lesiones y tenía claro que salir fuera me podía venir bien. Para los jugadores lo peor es lesionarse porque te ves fuera de la dinámica del equipo, tienes molestias, a veces te preocupas de más porque no sabes cuando se te va a pasar y genera cierto agobio que te puede llegar a frustrar y pasarlo mal mentalmente. Lo que no sabía es que venir al Barakado me iba a sentar tan bien y que iba a encontrar aquí mi nueva casa.

–¿Qué ha encontrado en el Barakaldo para que se haya convertido en su segunda casa?

–Una familia. Desde el primer año, he tenido muy buenos compañeros con los que mantengo relación, como pueden ser Iñigo Orozko o Aimar Sagastibeltza. Ahora, con los nuevos que han venido y la gente que seguimos desde ese primer año que yo estuve aquí, a muchos les considero amigos.

–¿Se encuentra en el mejor momento de su carrera?

–Sí, la verdad es que físicamente estoy en el mejor momento de mi carrera. Estoy haciendo esfuerzos para ello. Además, en el campo, me están saliendo las cosas. Por eso igual me están entrando los goles, que nunca he tenido la facilidad de marcar.

–Ha marcado tres goles en seis partidos. ¿A qué se debe este cambio suyo en el aspecto goleador?

–El míster siempre nos pide que los laterales seamos muy agresivos y podamos llegar al área rival. Además, estoy con confianza y con esa pizca de suerte para marcar. Yo no he cambiado nada.

–Es, junto a Javier Boñar, el defensa más goleador de Primera Federación. ¿Qué supone esto para usted?

–Es algo para estar contento. Todo lo que sea ayudar al equipo viene bien, así que ojalá sean muchos más.

–El pasado sábado marcó de penalti. ¿Es ahora el primer lanzador?

–Hay diferentes tiradores dentro del equipo. El segundo entrenador -Fernando Fernández-, en ese partido, confío en mí y en Galarza. Cuando se pitó el penalti, hablamos entre los dos, decidimos que lo tirara yo y así fue.

–Este viernes juegan contra el Tenerife. ¿Suscita una gran motivación este partido?

–Sí, jugar contra un recién descendido del fútbol profesional como el Tenerife, siempre es bonito para los jugadores y la afición. Espero que sea un buen partido y que nos llevemos los tres puntos.

–¿Confían en poder ganar?

–Sí. Confío mucho en el equipo. Estamos haciendo buenos partidos en Lasesarre y sé que nos podemos llevar la victoria.