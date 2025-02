Álex Valiño será el reemplazo de Maroan Sannadi en el Barakaldo

El Barakaldo debía moverse a toda velocidad en este tramo final de mercado invernal para recomponer la plantilla, tras la salida de un jugador capital como Maroan Sannadi, rumbo al Athletic. Conocedores de este movimiento esta misma semana, apenas tenían margen de maniobra -el mercado ... cierra el lunes-. Aunque los 300.000 euros que les supuso esta operación -el club rojiblanco acordó con el Alavés pagar la indemnización pactada con los fabriles en caso de que se rompiera la cesión antes de tiempo-, les permitía tener un colchón para poder pagar un traspaso.

Joseba Núñez e Imanol de la Sota, director deportivo y entrenador respectivamente, tenían claro que, a la hora de realizar este fichaje, seguirían el mismo patrón que les ha llevado a lograr dos ascensos consecutivos. Es decir, buscarían un futbolista relativamente joven, del entorno, trabajador, con talento por pulir y, sobre todo, al que le conocieran lo suficientemente bien para saber que se adaptaría al vestuario con facilidad. Tras tocar varias puertas, finalmente han llegado a un acuerdo para incorporar a sus filas con carácter inmediato a Álex Valiño, según fuentes han confirmado a este periódico.

Formado en la categorías inferiores del Santutxu y el Athletic, el delantero centro de 27 años estuvo a las órdenes de De la Sota en el Juvenil División de Honor rojiblanco y también coincidieron al curso siguiente en el Basconia, con el actual técnico de los baracaldeses como segundo de Joseba Etxeberria. El atacante bilbaíno, que destaca por su portentoso físico y su remate en el área, pasó después por el Sodupe, Tenerife B, Haro Deportivo, Coruxo y Gernika. Aunque su verdadera explosión la vivió la temporada pasada en el Arenas, anotando 14 goles en 31 partidos de Segunda Federación.

Lesionado esta jornada

Unos números que le sirvieron para dar el salto este pasado verano a Primera Federación, de la mano del Atlético Sanluqueño. Allí no ha tenido mucho protagonismo. Ha disputado 18 encuentros -siete de titular y once de suplente-, en los que ha anotado dos goles y ha dado otras dos asistencias. Eso sí, el delantero bilbaíno aterrizará en Lasesarre en plena forma. Las dos dianas y una de las asistencias las ha firmado en las últimas tres jornadas. Hoy, en el encuentro que cruza a los de Sanlúcar de Barrameda ante el Sevilla Atlético, no ha entrado en la convocatoria por lesión.