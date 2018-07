Cavani, baja casi segura contra Francia Cavani se retira lesionado del encuentro ante Portugal ayudado por Cristiano Ronaldo. / Afp El delantero uruguayo se lesionó en el gemelo ante Portugal y sigue sin entrenarse con el grupo RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Nizhny Novgorod Jueves, 5 julio 2018, 00:29

Los cuartos de final del Mundial de Rusia se presentan apasionantes. Uno de esos duelos, el Francia-Uruguay anuncia duelos de gran interés, por ejemplo el que mantendrá Godín con su compañero Griezmann. Quien parece que no podrá estar es la estrella uruguaya: Cavani. Lesionado en un gemelo ante Portugal, sigue sin entrenarse con el grupo. Su participación sería un milagro. En Francia también lo saben. «Tienen que dejar de hacernos creer que Cavani va a jugar. La desgracia de unos es la felicidad de otros. No está mal que se haya lesionado. Incluso yo he tenido una lesión en el gemelo. Si juega, habrá desmontado la ciencia. Tienen que dejar de hacernos creer que va a jugar», dijo Adil Rami, ex central del Valencia y Sevilla.

En Uruguay, aunque saben que lo desea y avisan que «hasta el último momento» va a «darlo todo» para jugar, consideran imposible que participe en el duelo de Nizhny Nóvgorod. La única opción podría ser infiltrarse, como hizo Forlán en Sudáfrica, pero eso podría suponer una lesión mayor.

En Francia, al margen del sancionado Matuidi, esperan poder contar con los tocados. Samuel Umtiti, pese a que ha sido titular en tres de los cuatro partidos, sigue entre algodones como Raphael Varane, que se ha perdido incluso algún entrenamiento por fatiga. En cualquier caso, se espera que ambos estén en la defensa junto a Lucas Hernández. Y arriba, Griezmann.