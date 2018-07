Del Bosque: «España tiene buenos entrenadores y Luis Enrique es uno de ellos» Vicente del Bosque. / Efe El exseleccionador cree que dirigir a la selección se basa en «entrenar y llevar unas buenas relaciones personales con los jugadores» EFE La Nucía (Alicante) Viernes, 13 julio 2018, 13:58

Vicente del Bosque, ex seleccionador español de fútbol, afirmó este jueves que el fútbol español tiene la ventaja de contar con muy buenos entrenadores entre los que incluye a Luis Enrique Martínez, nuevo máximo responsable de la selección. «Tenemos la suerte de contar en España con muy buenos entrenadores y Luis está entre ellos», señaló el técnico salmantino, quien realizó estas declaraciones durante la visita que ha realizado a la localidad alicantina de La Nucía, donde se celebra un campus que lleva su nombre.

Del Bosque destacó que el nuevo seleccionador cuenta con «experiencia en un club grande» como el FC Barcelona y añadió que dirigir a la selección se basa en «entrenar y llevar unas buenas relaciones personales con los jugadores». «No hay tanta diferencia con un club», insistió el ex seleccionador español, quien se mostró convencido que el carácter del técnico asturiano y su supuesta mala relación con los medios no será un problema para el equipo español.

«Todos los que estamos expuestos públicamente estamos obligados a dar la mejor imagen y cuento con ello», afirmó el ex campeón del Mundo. «Cada uno tiene su carácter, pero por encima de todo existe la palabra exigencia. Estamos en la alta competición, representando a nuestro país, y hay que hacerlo de lo mejor forma posible«, insistió Vicente del Bosque.

En cuanto a la situación de la selección en los últimos tiempos, Del Bosque recordó que España, tras su salida del banquillo, vivió «dos años muy buenos, salvo el episodio del Mundial». «La clasificación fue perfecta y los amistosos también fueron buenos. Han sido dos años bajo la tutela de Julen (Lopetegui) y de Fernando Hierro en los que se han jugado 24 partidos y no se ha perdido ninguno, pero todos queremos más, queremos participar en los mundiales y queremos ganarlos, pero eso solo lo va a hacer uno, Francia o Croacia», argumentó.

El técnico español afirmó que no tiene preferencias en la final del Mundial. «Me da igual quién gane», dijo Del Bosque, quien destacó el «potencial por descubrir» del equipo galo frente a la «veteranía y talento» del conjunto balcánico.

Por último, el ex seleccionador español no se mostró sorprendido por las numerosas sorpresas que se han producido a lo largo del Mundial de Rusia. «Te pongas como te pongas al final caen todos menos uno. Empezamos 210 países, más que en la ONU, y termina ganando uno. Nosotros hemos caído en octavos y no todos los años se gana«, concluyó.