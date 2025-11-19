Curaçao se convierte en el país más pequeño en llegar a un Mundial Hay cuatro debutantes entre los 42 equipos ya clasificados, a falta de los últimos seis puestos por la repesca, y muchos regresos sonados

Curaçao, un país caribeño formado por una isla de 155.000 habitantes y una extensión 444km2 -un tamaño algo inferior al de Ibiza- se convierte en el país más pequeño del mundo en alcanzar la fase final de un Mundial superando los registros poblaciones de Islandia en 2022 -331.000- y los de Cabo Verde en superficie -4000km2-, también debutante en la próxima edición. «No nos importa quien nos toque, que vengan todos. Nosotros ya hemos ganado el Mundial», exclamó el presidente de la federación de fútbol de Curaçao Gilbert Martina.

La clasificación tuvo lugar tras un histórico empate a 0 en Jamaica, selección que necesitaba ganar para arrebatarle este puesto, pero que no fue capaz de superar la muralla planteada por el cuadro visitante. Este logro insólito es una carambola producida a través de la ampliación de equipos que participarán en la cita mundialista -de 32 a 48-, además de que los tres anfitriones pertenecen a dicha confederación.

En cuanto a Curaçao, este país perteneciente al archipiélago de las Antillas fue una colonia de Países Bajos hasta hace apenas 15 años, cuando logró su independencía para convertirse en un país autónomo dependiente de los europeos. Cuentan con gobierno propio, aunque comparten jefe de estado con Países Bajos. Todos los habitantes tienen pasaporte neerlandés y los mismos derechos que los habitantes de la Unión Europea por ende.

Lo curioso es que los 23 jugadores que conformaron la convocatoria nacieron en el territorio europeo y no en el continente americano. Sus jugadores pertenecen principalmente a la liga holandesa, aunque los hay en más países. Su delantero esta jornada, Jurgen Locadia, milita en el Intercity, club alicantino de Segunda RFEF, la cuarta división española. Sustituyó por lesión al único futbolista de Curaçao que nació en la isla, Tahith Chong, perteneciente al Sheffield United de la segunda categoría inglesa.