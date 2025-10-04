El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los azulgranas felicitan al Ceuta por su triunfo con un evidente malestar por otra oportunidad perdida fuera. Factoría 9

El potencial del Eibar mengua lejos de su casa

La temprana expulsión de Buta restringió a un cuadro armero que no pudo neutralizar el gol que otorgó el triunfo en el tiempo de prolongación de la primera mitad

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:53

Nada cambia si no cambia nada. Una vez más, y ya van tres veces consecutivas, el Eibar retorna de un nuevo viaje lejos de Ipurua ... con una derrota que merma sus aspiraciones de continuar en la parte alta de la tabla. Con su potencial menguado después de quedarse con uno menos después de que Buta fuera expulsado cuando se cumplía el primer cuarto, se convirtió en la víctima propiciatoria de un recién ascendido Ceuta que, tras superar las tres derrotas iniciales sufridas en su vuelta a Segunda, le ha pillado el tranquillo a la categoría.

