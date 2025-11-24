Ibai Gómez y el Andorra separan sus caminos: «Es el momento adecuado»

Ibai Gómez (Bilbao, 36 años) termina su primera experiencia en Segunda División. El técnico de Santutxu y el Andorra han llegado a un acuerdo para ... separar sus caminos en la jornada número 15 de la categoría de plata. El equipo de Gerard Piqué, ascendido el pasado verano tras ganar en el play-off a la Ponferradina, está situado en el puesto 18, fuera del descenso, pero arrastra una mala racha de resultados: su última victoria en la Liga data de finales de septiembre cuando asaltó el Sardinero para superar a uno de los gallos de la categoría: el Racing.

El caso es que Ibai y el Andorra comenzaron muy bien la temporada. Con Olabarrieta, cedido por el Athletic en su plantilla, Imanol García de Albeniz y Petxarroman en su plantilla arrancó como un tiro, pero en los últimos tiempos el equipo se ha caído. El de Santutxu era consciente de ello y el pasado sábado, tras caer frente el Castellón en el Principado, puso su cargo a disposición del club.

Horas más tarde, en la noche de este domingo, se ha consumado su salida y la de su equipo de confianza, como Íñigo Larriqueta, 'Larri', su amigo y fiel escudero. Con él empezó en el Juvenil del Santutxu, y con Fernando Amorebieta que no fue a Andorra, y lograron la mejor clasificación del equipo de Mallona. Una temporada más tarde, saltó al Arenas y logró un gran éxito, el ascenso a Primera Federación. Entonces, recibió la llamada de Piqué. A Segunda.

Todo comenzó sobre ruedas. Era el equipo revelación el Andorra en las primeras jornadas. Pero los últimos tiempos y los esfuerzos de este bilbaíno apasionado y estudioso del fútbol no se han mostrado sobre el césped. «A veces el camino nos muestra que la mejor decisión es dar un paso a un lado. Hoy lo hacemos con serenidad y con la convicción de que es el momento adecuado para el bien del equipo y del proyecto», escribe Ibai en su carta de despedida a través de las redes sociales. Un mensaje que termina con un «Gracies Andorra».