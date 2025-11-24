El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ibai Gómez y el Andorra separan sus caminos: «Es el momento adecuado»

El técnico de Santutxu deja al club de Gerard Piqué en la posición 18, fuera de los puestos de descenso

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:10

Ibai Gómez (Bilbao, 36 años) termina su primera experiencia en Segunda División. El técnico de Santutxu y el Andorra han llegado a un acuerdo para ... separar sus caminos en la jornada número 15 de la categoría de plata. El equipo de Gerard Piqué, ascendido el pasado verano tras ganar en el play-off a la Ponferradina, está situado en el puesto 18, fuera del descenso, pero arrastra una mala racha de resultados: su última victoria en la Liga data de finales de septiembre cuando asaltó el Sardinero para superar a uno de los gallos de la categoría: el Racing.

