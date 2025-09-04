César Palacios destaca la «ilusión que sentimos por cada fichaje que hemos hecho»
El director deportivo del Eibar resalta que la 'mudanza' a Areitio supone un punto de inflexión «que nos hará más fuertes»
Letizia Gómez
Eibar
Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:02
Como es costumbre cada vez que se llega al final de cada mercado de fichajes, César Palacios compareció ante los medios en la sala de ... prensa de Ipurua para realizar una valoración de la planificación de la plantilla confeccionada para el curso 2025-26, que se ha saldado con la llegada de 10 refuerzos, más la incorporación definitiva de Ander Madariaga al primer equipo con el dorsal 16, aparcando el 29 que lució en la pasada campaña, mientras que se han producido 11 bajas entre salidas y cesiones.
Un total de 21 movimientos en un verano fructífero y sin demasiados sobresaltos, que ha propiciado que el Eibar pudiera comenzar el campeonato con un plantel que se cerró con las últimas llegadas de Álvaro Rodríguez y Adu Ares, que ya debutaron en la segunda jornada ante el Granada.
Pero lo primero que resaltó el responsable de la configuración del bloque fue el «punto de inflexión» que ha supuesto la 'mudanza' a la Ciudad Deportiva de Areitio después de seis largos años de espera para ver el sueño del club hecho realidad. El primer cambio importante es sin duda el estreno de nuestra casa, Areitio. Hay que darle el valor a muchísimas personas que han hecho posible que estemos trabajando allí».
Para el navarro «ponerla en funcionamiento ha sido un esfuerzo muy grande, que supone un cambio significativo y estratégico para el club, que nos hace sentirnos orgullosos de estar ahí y poder trabajar con ese nivel de instalaciones».
También quiso lanzar un mensaje de agradecimiento «a la base de jugadores que se quedó al terminar el curso», ya que insiste en que «hay que dar importancia a la gente que quiere estar y que han apostado por seguir aquí».
En busca del efecto inmediato
Además, concedió un valor especial al hecho de que prácticamente todos los fichajes llegaron antes de que comenzara la competición. Moverse con tanta antelación tenía como objetivo «buscar el efecto inmediato. A veces cuando haces la planificación no salen las cosas como quieres. No fue agradable cambiar al técnico a mitad de temporada, pero eso nos ha permitido que Beñat disponga de más tiempo para preparar el inicio de campaña. Ha podido transmitir sus ideas con tiempo.
Y después de que todos, menos Jair y el portero Luis López hayan debutado, asegura que están plenamente «ilusionados con cada uno de los fichajes». Añade, además que «el 90% han sido los jugadores que planificamos desde el inicio, porque teníamos muy claro cuándo y quiénes debían venir, lo que ha permitido trabajar con fuerza desde el principio».
Ante los recortes económicos sufridos en este quinto año consecutivo en la categoría de plata, Palacios fue muy cauto a la hora de la hablar de objetivos. «No somos el Eibar que bajó de primera con una fuerza económica grande. Ahora tenemos menos posibles y hay que ser realistas. El valor del club es ser competitivo cada domingo. No debemos ponernos más responsabilidad de la debida, pero es vital que la afición se sienta orgullosa».
Cuatro partidos a Arbilla
La expulsión de Anaitz Arbilla se ha cobrado una cara factura para el Eibar, puesto que el Comité de Competición le ha impuesto cuatro partidos de sanción «por sujetar» a Óscar Sielva «por el cuello con su brazo con un uso excesivo de la fuerza, derribándole no estando el balón en juego». El club tratará de rebajar el castigo.
«Generar un sentimiento de pertenecia con jugadores del entorno debe ser la línea a seguir»
Las incorporaciones de Lander Olaetxea, Ander Madariaga, Javier Martón y Adu Ares ha elevado a 14 el número de vascos de la plantilla del Eibar, en lo que supone una clara apuesta del club por seguir impulsando el sentimiento de pertenencia al club. «Se ha apostado por gente del entorno, porque que conozcan el club, la ciudad y Euskadi refuerza el sentimiento de permanencia», que para César Palacios «nos hace más fuertes y facilita mucho la adaptación», por lo que se ha establecido como «una línea a seguir por el Eibar. Que los que vengan sientan al Eibar».
Aún así, con la competencia existente a cada lado del autopista, asegura que «también hay que tener gente de fuera, porque buscamos personas que puedan encajar en la manera de ser del club. Estamos contentos con el grupo humano que tenemos, con 24 jugadores más los chicos del filial, hemos creado un fuerte bloque».
Pero sin duda, el vínculo más fuerte se genera «con los frutos que ya está dando la cantera», como ha ocurrido con Cubero y Hodei Larrañaga, asentados ya bajo la batuta de , Beñat San José así como con Madariaga, que se ha ganado el derecho a ser considerado integrante del primer equipo a todos los efectos, pese a la grave lesión de rodilla que sufrió a mediados del curso pasado.
Y en este sentido, Palacios subrayó que demuestra «que la cantera tiene futuro. Es otra de las líneas que queremos impulsar. Es un esfuerzo enorme tener una estructura tan grande, pero queremos hacerles ver que tienen la puerta abierta para escalar».
Una labor de base que también se ve reflejada en el hecho de que el equipo femenino ha emprendido su tercera temporada seguida en la Liga F, así como en el Eibar B, que peleó en el playoff por subir a Primera RFEF.
