César Palacios destaca la «ilusión que sentimos por cada fichaje que hemos hecho»

Como es costumbre cada vez que se llega al final de cada mercado de fichajes, César Palacios compareció ante los medios en la sala de ... prensa de Ipurua para realizar una valoración de la planificación de la plantilla confeccionada para el curso 2025-26, que se ha saldado con la llegada de 10 refuerzos, más la incorporación definitiva de Ander Madariaga al primer equipo con el dorsal 16, aparcando el 29 que lució en la pasada campaña, mientras que se han producido 11 bajas entre salidas y cesiones.

Un total de 21 movimientos en un verano fructífero y sin demasiados sobresaltos, que ha propiciado que el Eibar pudiera comenzar el campeonato con un plantel que se cerró con las últimas llegadas de Álvaro Rodríguez y Adu Ares, que ya debutaron en la segunda jornada ante el Granada.

Pero lo primero que resaltó el responsable de la configuración del bloque fue el «punto de inflexión» que ha supuesto la 'mudanza' a la Ciudad Deportiva de Areitio después de seis largos años de espera para ver el sueño del club hecho realidad. El primer cambio importante es sin duda el estreno de nuestra casa, Areitio. Hay que darle el valor a muchísimas personas que han hecho posible que estemos trabajando allí».

Para el navarro «ponerla en funcionamiento ha sido un esfuerzo muy grande, que supone un cambio significativo y estratégico para el club, que nos hace sentirnos orgullosos de estar ahí y poder trabajar con ese nivel de instalaciones».

También quiso lanzar un mensaje de agradecimiento «a la base de jugadores que se quedó al terminar el curso», ya que insiste en que «hay que dar importancia a la gente que quiere estar y que han apostado por seguir aquí».

En busca del efecto inmediato

Además, concedió un valor especial al hecho de que prácticamente todos los fichajes llegaron antes de que comenzara la competición. Moverse con tanta antelación tenía como objetivo «buscar el efecto inmediato. A veces cuando haces la planificación no salen las cosas como quieres. No fue agradable cambiar al técnico a mitad de temporada, pero eso nos ha permitido que Beñat disponga de más tiempo para preparar el inicio de campaña. Ha podido transmitir sus ideas con tiempo.

Y después de que todos, menos Jair y el portero Luis López hayan debutado, asegura que están plenamente «ilusionados con cada uno de los fichajes». Añade, además que «el 90% han sido los jugadores que planificamos desde el inicio, porque teníamos muy claro cuándo y quiénes debían venir, lo que ha permitido trabajar con fuerza desde el principio».

Ante los recortes económicos sufridos en este quinto año consecutivo en la categoría de plata, Palacios fue muy cauto a la hora de la hablar de objetivos. «No somos el Eibar que bajó de primera con una fuerza económica grande. Ahora tenemos menos posibles y hay que ser realistas. El valor del club es ser competitivo cada domingo. No debemos ponernos más responsabilidad de la debida, pero es vital que la afición se sienta orgullosa».

Cuatro partidos a Arbilla

La expulsión de Anaitz Arbilla se ha cobrado una cara factura para el Eibar, puesto que el Comité de Competición le ha impuesto cuatro partidos de sanción «por sujetar» a Óscar Sielva «por el cuello con su brazo con un uso excesivo de la fuerza, derribándole no estando el balón en juego». El club tratará de rebajar el castigo.