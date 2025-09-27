El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Adu Ares choca la mano con Alvaro Rodríguez tras marcar su primer gol ante la felicidad de todo Ipurua. Morquecho

Adu Ares mantiene invicto el fortín

Luchador ·

Un gol del bilbaíno en la prolongación evita la primera derrota del Eibar en Ipurua ante un líder que fue por delante gracias a un penalti forzado por Stoichkov a los 12 minutos de juego

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:02

Ipurua se encaminaba a sufrir su primera derrota de la temporada cuando, ya entrados en el minuto 92 Adu Ares rescató uno de los puntos ... que el Deportivo de la Coruña ya saboreaba para volar en solitario al frente de la tabla. La perseverancia y la ambición del Eibar en una segunda mitad en la que buscó de forma incansable igualar el tanto del penalti forzado por el exarmero Stoichkov antes del primer cuarto de hora, encontraron la merecida recompensa con el disparo del bilbaíno, el único que consiguió batir a un inconmensurable Germán Parreño que había frustrado todos y cada una de las tentativas previas de los azulgranas.

