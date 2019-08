Urtzi Iriondo apunta a regresar a España

Urtzi Iriondo, de 24 años, apunta a no seguir una segunda temporada en el club belga del Royale Union Saint-Gilloise, con 14 partidos disputados la última campaña, para regresar al fútbol español. Tras jugar en el Bilbao Athletic de Ziganda y sus pasos por el Elche y el Granada, en Segunda como cedido, más la aventura en la Segunda División de Bélgica ya libre, el lateral izquierdo de Zeberio da un volantazo a su carrera.

El excachorro, que firmó un 2+2 en pasado mes de agosto con el Royale Union Saint-Gilloise, donde también ha jugado el central español Carlos David Moreno, maneja varias opciones entre equipos potentes de Segunda B una vez que parece decidido a abandonar la segunda competición belga. Iriondo, cosecha del 95 junto a los Remiro, Markel Etxeberria, Yeray o Unai López, se fogueó anteriormente con dos cesiones en Segunda con desigual suerte.

En el Elche vivió su mejor etapa, aunque le costó. Aterrizó como tercer lateral izquierdo y pasó a primero por delante de Albacar y Noblejas a base de persistir en su préstamo. Iriondo recaló después en el Granada como recambio para Álex Martínez, aunque sin embargo la fiabilidad del carrilero andaluz le relegó a un tercer plano en la Liga, reduciendo su concurso a cuatro convocatorias, y un envite de Copa frente al Real Zaragoza, con eliminación de los nazarís de manera prematura. Experimentó el lado más obtuso del fútbol antes de su experiencia de viajar el pasado verano al Royale Union Saint-Gilloise, orillando una opción del filial del Valladolid, en su primera experiencia internacional.

Formado en Lezama junto a su hermano gemelo, Eneko Iriondo, recién fichado por el Somorrostro procedente del Zamudio en Tercera División, Urtzi dio el salto al filial del Athletic en la campaña 2014-15, con 474 minutos en Segunda B. En Segunda División, con Cuco Ziganda en el banquillo, el lateral zurdo de Zeberio acumuló 2.532 minutos en el curso 2015-16, aunque no pudo evitar el descenso. No llegó a debutar en Primera como león, aunque en Segunda demostró que no desentonaba y en Bélgica ha adquirido minutos y madurado.