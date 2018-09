Bengoa: «Quiero ser jugador de élite» Martín Bengoa confía en poder salir en el mercado de invierno hacia algún destino atractivo. / J.B. El centrocampista de Otxandio aguarda en el Leioa la llegada de una oferta seductora deportiva y económicamente JAVIER BELTRÁN Bilbao Miércoles, 26 septiembre 2018, 18:25

Aunque enrolado en las filas de la SD Leioa, el mediocentro de Otxandio, exmilitante del Bilbao Athletic y Deportivo B, espera en enero una oferta profesional. Cuenta con esa promesa: «Si recibo una oferta que me motive tanto futbolísticamente como económicamente, me iré». Badajoz y Conquense ya le tentaron.

Martín Bengoa (Otxandio, 1994) pasó por los infantiles de la Real Sociedad antes de transitar durante ocho años en Lezama, por Basconia y Bilbao Athletic, en su última etapa junto a los Yeray, Williams, Sabin Merino y Lekue. Vivió la campaña en Segunda con Ziganda. El año pasado militó en el Deportivo B y este curso lo hace en la SD Leioa. Un ajetreo tremendo que no piensa cesar. Le va la marcha. «En Navidad, a ver si me sale algo. Si me interesa, me marcharé; si no me sale nada, seguiré todo el año aquí y ya se verá. Estoy abierto a todo, quiero ser jugador de élite», confiesa claramente un Bengoa decidido.

El verano fue largo, pendiente del móvil y de los movimientos de su agente. «Después de haber jugado en el Fabril (con una ficha alta, 25 partidos), pensaba que me iba a salir algo, pero pasaban los días y no me salía nada. Hablé con el director deportivo de la SD Leioa (Iker Bilbao), que le conocía. Le comenté la posibilidad de ir a entrenar y que si me salía algo, me iba. Pero pasaba el tiempo y, la verdad, estuve superagusto», relata Martín Bengoa sobre cómo aceptó la oferta del Leioa, aunque la considera de carácter provisional. «Conocía a muchos de la plantilla (hasta 14 con pasado rojiblanco) y decidí quedarme», relata. El caso es que el Badajoz de Patxi Salinas y el Conquense le sondearon, pero Bengoa no lo vio del todo claro y no cogió el petate.

La experiencia en el Fabril ha resultado satisfactoria, enriquecedora. «En cuanto a instalaciones, son mucho mejor las del Athletic; en jugadores, había buenos también en el Fabril, pero sí hay diferencia. Una vez que sales fuera... Lezama es increíble. Dentro no lo valoras tanto», confiesa un Bengoa que coincidió en A Coruña con Gaizka Martínez, excentral del River que continúa en el seno deportivista, y que jugaron el play-off de ascenso. Entrenó con el primer equipo a las órdenes de Pepe Mel y Cristobal Parralo en varias ocasiones, aunque no llegó a debutar en Primera. «Estuve encantado», reitera el volante vizcaíno, al que seduce una aventura en el extranjero. «Si me motiva tanto futbolísticamente como económicamente me iré», insiste.

Bengoa, amante del juego de Modric y Unai López, puede presumir de poseer un cañón en su zurda, que emplea con reiteración siempre que puede desde el borde del área, tipo Ager Aketxe. «Cuando tienes algo bueno, tienes que explotarlo. A ver si este año meto algún gol», desliza con su amplia sonrisa en un recurso que emplea con profusión. El excachorro reconoce que «hay mucha diferencia entre Segunda B y Segunda, más que de Tercera a Segunda B. Es abismal, cada ocasión en Segunda puede ser gol». Con Ziganda mantuvo una buena relación: «Solo tengo buenas palabras, estuve tres años con él. Ha sido un buen entrenador, cercano con los jugadores y, aunque no ha tenido suerte en el Athletic, le deseo lo mejor».

Mientras se despeja su futuro, Bengoa aguarda en su piso de Laredo, con su mujer y su hijo, sin descartar nada en las filas de la SD Leioa. «Podemos hacer un gran año viendo los jugadores que tenemos», señala. Bengoa espera un Leioa «en la parte de arriba» ya que «contamos con una buena plantilla», desliza el talentoso mediocentro de Otxandio.