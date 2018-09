Lander Guarrotxena, el 'héroe' del Gernika Lander Guarrotxena vuelve a disfrutar del fútbol en el seno del Gernika. / Borja Agudo El actual extremo foral fue operado en julio de 2017 de una afección cardíaca que le podía haber apartado del fútbol con solo 20 años. Hoy es titular en el Gernika. «Todo está ya bien, perfecto. Estoy muy contento», confiesa a El Correo. JAVIER BELTRÁN Gernika Jueves, 27 septiembre 2018, 16:51

Lander Guarrotxena, de 21 años, ha mamado el fútbol desde pequeño. Su tío, el delantero del Athletic Endika, el del famoso gol de Copa; su otro tío, el portero Iñaki Bergara, ahora entrenador de los arqueros de la selección de Bélgica; y su hermano Iker, alistado en la Primera División de Polonia tras su pasos por Mirandés y Cultural Leonesa. «Escuchas fútbol en casa, todo el día hablando de jugadores, de todas las Ligas», señala el extremo de Algorta.

En Infantiles, Lander pudo fichar por el Athletic, pero se decantó por permanecer en el seno del Getxo. En Cadetes sí que militó una campaña en Lezama, en la generación de Markel Areitio, Andoni López o Jurgi Oteo. Regresó a Fadura y explotó con 15 goles en el ascenso a Tercera. Hace dos cursos, con otros 15 tantos, se granjeó el fichaje por el CD Vitoria, filial del Eibar, con el Athletic de nuevo al acecho, reclutándole para alguno de los partidos amistosos celebrados en Lezama.

En el reconocimiento médico ejecutado en el CD Vitoria, le detectaron hace dos veranos un problema grave en el corazón. «No había notado nada. El médico del Eibar y el cardiólogo me encontraron una problema en una arteria. Me hice un TAC de corazón», relata Lander. Se trataba de que una arteria que se bloqueaba al salir de un conducto equivocado, que podría taponarse y, como consecuencia, sufrir un paro cardíaco. Por tanto, le advirtieron que, o se operaba, «o dejaba el deporte». «Una cardióloga de prestigio que me recomendó el Eibar me dijo que si fuera su hijo, se operaría. Lo consulté con mis padres y decidimos intervenir», rememora.

Lander pasó por el quirófano el 17 de julio de 2017, y su primer entrenamiento con balón se produjo el 6 de enero de 2018, con una previa readaptación con un preparador del Eibar. Seis meses en talleres antes de volver a los terrenos de juego para foguearse con el tercer equipo del Eibar, el Urko, donde jugó la segunda vuelta en Unbe en el seno de la Preferente guipuzcoana. Ascendieron a la División de Honor territorial. «Volví a jugar y estuve muy contento», relata Lander. »El Eibar me trató muy bien, estuvo muy encima con su readaptador dos meses, y después me dio la oportunidad de volver a jugar», agradece el joven futbolista.

Este verano arrancó con normalidad la pretemporada con el CD Vitoria de Igor Gordóbil, pero le avisaron de que no iba a gozar de mucho protagonismo. Le invitaban, si quería, a salir. El técnico del conjunto foral, Urtzi Arrondo, ante esta tesitura, le tentó con una llamada cargada de confianza. «Decidí irme al Gernika», confiesa con su afección cardíaca ya olvidada, con reconocimientos periódicos y pruebas físicas en Madrid que corroboran su puesta a punto: «Todo bien, perfecto», significa.

En Gernika se ha encontrado «un grupo muy hecho, de amigos, majos, cercanos, nadie de fuera. Uno de Vioria (Kevin Calle) y otro de Irún (Garrantxo), los demás de cerca. Una cuadrilla, la base de que estén cuatro años en Segunda B. La meta es la salvación y, si se puede, la Copa», explica Lander en su nuevo destino. Jugó ya de titular por primera vez ante el Bilbao Athletic con el 7 a la espalda, en Lezama el pasado sábado.

No olvida su formación académica. Ha aparcado los estudios de Magisterio para encarar los de Periodismo a distancia. Su objetivo se lo marca a corto plazo, sin presiones ni metas gigantes: «Para llegar arriba hay que trabajar mucho. Mi hermano lo ha hecho, ha metido goles en Segunda y la oportunidad le ha llegado con nuevas experiencias», desliza reflexivo.

Precisamente Iker Guarrotxena, al que le repercutió este peculiar caso en su rendimiento en León, señala respecto a la recuperación de su hermano menor que «es un héroe, se recuperó en tiempo récord». «Vuelve a hacer lo que más le gusta. Nos ha demostrado que es más fuerte que nadie. Está muy contento de jugar en Segunda B», explica a este diario desde Polonia. Lander le responde: «Es normal que estuviese preocupado, soy su hermano pequeño, como toda mi familia. Me venían a visitar los tíos, los primos...». Ya solo le queda de este mal sueño la cicatriz de la operación. Ahora, Lander focaliza sus esfuerzos en fabricar los goles guardados en Urbieta.