«Vencedor, Larrazabal y Vicente son claves» Pradera y Ekain confían en poder hacer daño al Bilbao Athletic en el derbi. / El Correol Ekain y Pradera, delanteros de la Cultural, analizan el derbi que les enfrenta este domingo al Bilbao Athletic en Lezama JAVIER BELTRÁN Bilbao Jueves, 15 noviembre 2018, 19:05

Ekain Zenitagoia y Mikel Pradera son dos de los delanteros de una Cultural de Durango que, junto a Iker Amorrortu, cedido de Lezama, y Adrián Abasolo, en los últimos coletazos de su lesión de rótula, deben sacar del atolladero al equipo durangarra, penúltimo en la tabla con un panorama sombrío. Este domingo se mide en Lezama a un Bilbao Athletic que, como ellos, han merecido bastante más que su última racha de 4 puntos de 21, tras una derrota cruel en El Sardinero. Ambos destacan de los cachorros el momento de forma de Larrazabal, el cerebro de Vencedor y la magia de Iñigo Vicente rompiendo filas entre líneas.

Ekain, al que espiaron en el Athletic hace dos cursos como posible refuerzo del Basconia, y que fue orillado en la SD Amorebieta, es el hombre de referencia del ataque de Igor Núñez. Veloz y descarado, espera que las curvas se tornen en una recta hacia la salvación. «Le hemos cogido ya el tranquillo a la categoría, las sensaciones son muy buenas. La clasificación no refleja nuestro juego porque nos ha costado adaptarnos. Nos ha pasado factura la larga temporada pasada«, lanza el 10 blanquiazul, que «todavía» arrastra alguna molestia de la pubalgia que le tuvo fuera del equipo el primer mes de competición.

Subraya Ekain que la forma de jugar de esta 'Cultu', preferentemente con un 4-3-3, es «innegociable, con trato de balón» y que ante el Bilbao Athletic no variará un milímetro. «En ataque tienen un potencial increíble, son muy buenos, muy rápidos. Tendremos que estar atentos a eso. Nosotros podemos darles problemas arriba». El durangarra advierte que enfrentarse a los cachorros «te motiva también a tí, no tenemos nada que perder, sin presión iremos a hacer nuestro juego». Confía en aprovechar la inercia negativa de su oponente. «A ver si sigue la racha mala del Bilbao Athletic contra nosotros», desea. Si tuviera que fichar a un jugador del filial para insertarlo en Tabira, no lo dudaría: «A Iñigo Vicente, me encanta, con el balón en sus pies siempre pasa algo». Dos claves para Ekain en el verde de la factoría rojiblanca: «Estar al loro con Vicente y que no toque mucho balón Vencedor, que es el que mueve el juego, son sus dos mejores jugadores», sintetiza.

Por su parte, Mikel Pradera, su compañero de ataque y que compagina el fútbol con su trabajo, igual que Ekain, ha superado una incómoda rotura en el bíceps femoral para volver a meterse en la dinámica del equipo hace un par de jornadas. Dos meses en barbecho por los que brama el ariete. El curso pasado fue vital en el ascenso con goles estratégicos en Tercera, hasta 10 con el último en el playoff de ascenso. «La temporada empezó siendo difícil, pero nos estamos acomodando a la categoría, estamos compitiendo mejor, con partidos que hemos merecido más, y ahora falta que vengan los resultados. Será cuestión de tiempo», relata el delantero de Zaldibar.

El Bilbao Athletic, apostilla, significa siempre un partido «especial para mí, que gusta jugar, y para la familia. Sí que motiva». Los cachorros encadenan ahora una racha «peor que la nuestra», apunta Pradera, pero no se fía en absoluto de su infinita calidad. «Ojalá pueda jugar, podemos actuar con dos delanteros de referencia y Amorrortu, ya estoy al cien por cien», avisa. Pradera destaca del filial de Garitano a «Larrazabal, un jugadorazo, rápido, vertical en el uno contra uno, está en un gran momento», e Iñigo Vicente, al que califica como «el de siempre, si te coge un balón entre líneas, te hace mucho daño. Es un equipo muy completo, ha estado ahí arriba hasta hace nada y es por algo», zanja Pradera, con la gasolina intacta.