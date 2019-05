Unzueta: «Queremos dedicar una victoria a la afición»

Este sábado termina la aventura de la Cultural de Durango en Segunda División B. Una campaña que arrancaba con la ilusión de un grupo joven con ganas de hacerlo bien y dar la talla, pero al que los resultados no le han terminado de acompañar. Esa bisoñez puede ser uno de los motivos por los que los blanquiazules no han podido lograr la permanencia, pero también la mala fortuna, que se ha cebado con ellos en momentos determinantes. Lo que queda claro es que el equipo ha sabido competir ante cualquier adversario y en cualquier campo. Algo de lo que sentirse orgulloso y que recordarán durante mucho tiempo. Sobre todo los más jóvenes, como Iker Unzueta. El polivalente extremo durangarra, de 20 años, destaca de este año la experiencia adquirida, que les ha hecho crecer en todos los aspectos.

- Lamentablemente, este fin de semana se acaba la singladura de la Cultural en la categoría…

- Sí, es una pena que se acabe ya y no podamos haber logrado la salvación. Es una pena haber descendido, pero hemos vivido cosas bonitas, experiencias bonitas…

- Sin duda, eso es algo que va a quedar para el recuerdo en un vestuario tan joven como el de Tabira

- Está claro. Si algo me gustaría destacar, es la experiencia que he vivido este año y todo lo que he aprendido de los muchos jugadores buenos que hay en esta categoría.

- ¿Con qué sensaciones llega la plantilla a esta última jornada?

- Con cierta pena, porque ves que has podido plantar cara a muchos equipos y llevarte mejores resultados en muchos campos, pero al final la gente y los equipos con experiencia te hacen un gol con nada.

- Ejemplos de esos hay varios esta temporada…

- Ha habido muchos partidos que se nos han escapado. En Santander, por ejemplo, no te voy a decir que fuéramos superiores a ellos, ni mucho menos, pero estuvimos hasta el minuto 90 peleando con el 0-0 (y en inferioridad numérica), pero en el descuento nos hicieron dos goles. O el día del Izarra, que tuvimos un montón de opciones y ellos con una ocasión nos metieron gol. Cuando no tienes experiencia, pasa eso.

- A pesar de esa falta de experiencia del equipo en Segunda B, han dado la talla en todo momento.

- En líneas generales, creo que sí. Quitando partidos concretos, como por ejemplo contra el Mirandés, que sí que fuimos algo inferiores porque nos metieron en el minuto dos y luego nos vinimos un poco abajo. Pero luego casi todos los partidos se han decidido por diferencias cortas. Yo creo que este año, al final, hemos tenido muy mala suerte, no hemos metido mucho gol. Es difícil. Y los equipos, que tienen mucha experiencia, con media ocasión te hacen un gol.

- ¿Qué tal se ha encontrado a nivel personal en una categoría tan competitiva como ésta?

- Muy contento. He jugado bastantes partidos, en varios de ellos he sido titular, y he tenido buenas sensaciones. Como es lógico, en algunos partidos me he visto muy bien, pero en otros, como todo el mundo, no tanto, porque estás con menos confianza. Pero en líneas generales muy bien. El entrenador me ha dado bastante confianza, así que muy satisfecho.

- Arrancaron la temporada en casa contra el UD Logroñés y la cierran también en Tabira, ante el Oviedo B. ¿Cómo ve el partido?

- Ellos tampoco se juegan nada, así que espero que vengan relajados, ja, ja, ja. Allí jugué de titular y, de los filiales, es de los más fuertes y de los que más me ha gustado. A ver si les podemos dedicar una victoria a los aficionados para agradecerles el apoyo que nos han dado que nos han dado en todo momento. Sería bonito acabar ganando, y el año que viene a ver si hay suerte y a ver si podemos volver a estar arriba.