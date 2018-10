«Nos hemos quitado un peso de encima», admite Iker Amorrortu Amorrortu anotó su primera diana ante el Sporting B. / F. Romero El joven delantero blanquiazul fue el encargado de abrir la lata en la primera victoria de la temporada de la Cultural de Durango FERNANDO ROMERO Durango Miércoles, 31 octubre 2018, 18:15

El pasado sábado, Tabira pudo festejar al fin la primera victoria de su equipo en la temporada de su regreso a la Segunda División B. Un triunfo sufrido, pero triunfo al fin y al cabo, tan deseado como necesario en una Cultural de Durango a la que solo le faltaba coronar sus buenas actuaciones con el premio de los tres puntos. Un hecho que, bien por inexperiencia, falta de acierto, fortuna o, también, méritos del rival no se había producido hasta ahora.

El encargado de abrir el marcador ante el Sporting B fue el joven Iker Amorrortu (23 años), aprovechando una cesión de su compañero de ataque Ekain tras recuperar el balón en la presión alta sobre la defensa del conjunto asturiano. Un tempranero tanto que desató el júbilo de los jugadores sobre el césped y de la afición en la grada. Aunque apenas era el minuto 5 y quedaba todavía mucho partido por delante. Pero el equipo supo manejar el encuentro ante los asturianos y sufrir cuando tocó hacerlo.

«Fue una victoria apretada con su gol inoportuno en el final. Nos han venido muy bien los tres puntos, el vestuario lo necesitaba», comenta el hábil atacante blanquiazul. No haber logrado ganar hasta esta pasada jornada era «algo pesado mentalmente» para los de Igor Núñez, que habían visto cerca el triunfo «en algunos partidos, pero se nos ha escapado por no estar acertados de cara al gol y, luego, por algunos errores atrás. La verdad es que lo hemos visto cerca en muchas ocasiones. Estamos muy contentos por haberlo conseguido».

Liberados del «lastre» que tenían, Amorrortu considera que «ahora todo ha cambiado. Nos hemos quitado un peso de encima». «Había cierta presión por conseguir esa victoria -admite-, pero ahora encaras la semana de otra forma, más suelto. Con ánimo para buscar ya la segunda». Y es que, sin duda, ganar a todo un Sporting B que llegaba a Tabira en racha ha supuesto «una inyección importante de moral que nos hace ver que somos capaces de ganar a cualquiera», asegura.

Un primer triunfo que, en su opinión, se ha hecho esperar «algo más pesado de lo esperado». Aunque todos en Durango eran conscientes de que el arranque de campeonato no era precisamente el más asequible. «El calendario no ha sido fácil, con un inicio ante equipos que están arriba, como Racing, Mirandés, Barakaldo… Hemos sufrido», reconoce. «Aunque también hemos tenido algún partido de nuestra liga... como el de Langreo, que fuimos con la ilusión de poder sacar algo, pero volvimos con cero puntos. Era una buena oportunidad y nos dejó algo tocados el ánimo. Ahora se ve todo distinto», insiste motivado. Tanto que no duda en afirmar que «vamos a ir a Calahorra a por los tres puntos. Ellos estarán enrabietados por su derrota (5-0 contra el Racing), pero nosotros vamos a ir con nuestra idea de ser protagonistas, tratar de traernos los tres puntos y ganar nuestro primer partido fuera de casa».

Los nuevos

Iker Amorrurtu, emparentado con el mítico central rojiblanco Genar Andrinua -es primo de su madre-, recaló este pasado verano en Durango como cedido del Bilbao Athletic. Junto a Galarza, «éramos los dos nuevos, ya que el grupo se conoce desde hace algunas temporadas. Pero desde el primer momento nos acogieron muy bien y la verdad es que nos están tratando de forma excelente».

A nivel personal, el gernikarra se siente «muy bien». Está gozando de la confianza de Igor Núñez, puesto que ha tenido presencia en los once partidos disputados por la 'Cultu', siendo titular en seis de ellos. «Estoy teniendo minutos, continuidad, y estoy muy contento. En el Vitoria tuve la oportunidad de debutar en Segunda B, pero no contaba demasiado. Así que ahora estoy disfrutando», manifiesta. Y es que en el filial armero, del que fue un importante partícipe de su ascenso a la División de Bronce, no acabó de encajar, lo que propició su salida mediada la temporada, aunque encontró rápido acomodo en el Basconia. Anteriormente, se había fogueado en el Bermeo. Allí, en su primera temporada en Tercera, estuvo cerca de ser el pichichi tras anotar 22 goles. «Igualar aquella cifra va a estar difícil, pero ahora que he abierto la lata, que vengan más», lanza.

Su movilidad en la línea ofensiva, desde luego, es proclive para que así sea, bien aprovechando segundas jugadas o bien en acciones de calidad individual. El estilo de juego del equipo le beneficia. «Es el que creemos que nos da más ventajas para sacar los partidos. Es lo que manda el míster y nosotros vamos todos a una. Intentamos ser protagonistas siempre. A todo jugador le gusta tener el balón y ser protagonista. Además, teniendo la posesión el rival, en teoría, te hace menos ocasiones al ser tú el que propone el juego. Tenemos que seguir trabajando en la misma línea», indica. «Nosotros intentamos darlo todo en los partidos. Ahora que hemos ganado el primero, a ver si viene otra victoria rápido para que sea una temporada bonita».