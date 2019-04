Pradera: «Quien nos daba por muertos, estaba equivocado» F. Romero El delantero durangarra, que estrenó su casillero de goles ante el Real Unión, afirma que «vamos a pelear hasta que matemáticamente nos sea posible» FERNANDO ROMERO Durango Jueves, 4 abril 2019, 22:45

Que un delantero vive de los goles es una de las muchas frases hechas en el mundo del fútbol pero que no está exenta de verdad. Y cuando estos no llegan, una losa se cierne sobre el ariete hasta que consigue sacudírsela de encima perforando la portería rival. Eso es lo que le logró Mikel Pradera en el choque del pasado fin de semana en Stadium Gal. El punta durangarra aún no había estrenado su casillero de dianas este curso, pero él fue el encargado de redondear la importante victoria de su equipo ante los fronterizos. La tercera para la Cultural en cuatro partidos. Los de Tabira no se rinden, como ya han demostrado sobradamente. «Te quitas un peso de encima. El que diga que no es así, miente», afirma categórico Pradera. «No ha querido entrar hasta esta semana que por fin he abierto la lata. Un poco tarde, pero bueno, dicen que esto va por rachas, así que a ver si es verdad y ahora meto unos cuantos. Estaría bien», añade con optimismo.

Con su imponente 1'90 de estatura, Mikel Pradera se faja partido a partido con las defensas rivales, siendo en muchas ocasiones la referencia sobre la que se apoyan sus compañeros, más dinámicos en el ataque blanquiazul. Él mismo se considera «un delantero más trabajador, pero siempre gusta meter goles». Un hecho que a su equipo no se le «está dando muy bien, esa es la pena. Este año nos cuesta el doble o más meter goles, y eso nos está pasando factura», admite. El ariete no ha podido ayudar a los suyos todo lo que le hubiera gustado por una lesión que se produjo en el duelo de Copa ante el Gernika, en el arranque de la temporada «Estuve casi toda la primera vuelta fuera. Luego volví bien», pero la cita con el gol se le ha resistido hasta hace una semana.

Ahora, Pradera disfruta del buen momento que atraviesan los blanquiazules, que han sumado nueve de los últimos doce puntos en juego y ven la permanencia más asequible, aunque saben que no será sencillo alcanzar el objetivo: «Es difícil, nos sacan 6 puntos, pero estamos ahí, con la moral muy alta, y vamos a pelear hasta que matemáticamente nos sea posible. Hemos demostrado que no hemos tirado la toalla y que vamos a seguir así hasta el final», avisa. «Ahora mismo, estamos en la pomada, a dos partidos de salir. Y vamos a pelear a tope. Quien nos daba por muertos, estaba equivocado», reitera con vehemencia este fornido delantero de 23 años. «La verdad es que llevamos tiempo jugando bastante bien, con buenas sensaciones. El equipo se está encontrando bien, pero no sé si por pecar de novatos o por cometer algunos fallos en algunos encuentros, nos ha salido un poco rana», relata en relación a la mala dinámica que ha llevado la Cultural a lo largo de de muchas jornadas, en las que los marcadores no iban a la par a lo mostrado por los de Igor Núñez sobre el césped.

Más que la inexperiencia del grupo, ya que «nos amoldamos bastante rápido a la categoría», Mikel Pradera cree que la principal razón por la que las cosas no han terminado de funcionar como deberían reside en «los pequeños detalles, que son los que marcan la diferencia. Y cada partido que pasa se ve más claro». «Un error atrás no se perdona. Y delante, para meter gol, no te vale con una ocasión, necesitas más de una. Y a nosotros nos está pasando que no necesitamos más de una, necesitamos muchas», se sincera.

«Y luego, también está la dinámica», prosigue. «Entras en una dinámica negativa y ya parece que todo va mal. Y hemos estado mucho tiempo así. Aunque tu cabeza piense que no, estás ahí en una racha negativa que al final te afecta. Parece que no, pero te merma, porque juegas muy bien pero a la mínima te meten un gol y te vas perdiendo el partido, sin sumar y, lo peor, estando ahí abajo en el pozo», desgrana. Aún así, el arrojo y el empuje de una plantilla muy joven están resultando decisivos para seguir adelante, un carácter que demuestran en cada partido con una idea de juego valiente que, en ocasiones, también ha sido el motivo de las derrotas sufridas.

«Somos un equipo que proponemos juego desde atrás y arriesgamos mucho, y eso te puede llevar a cometer esos fallos. Y aunque últimamente es verdad que hemos sido algo más conservadores en ese sentido, o hemos jugado más práctico, por decirlo de alguna manera, somos un equipo que no nos vale el empate. Vamos a ganar el partido. Y eso hay veces que te puede costar caro y te meten gol a la mínima», afirma.

Con la lección aprendida, en sus últimos encuentros la Cultural se ha mostrado más firme, haciendo que al rival le cueste más llegar a las inmediaciones de su área o generarles acciones de peligro. «Atrás hemos estado muy sólidos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Que si atrás estamos sólidos y no nos meten ningún gol, delante somos capaces de generar ocasiones y de tener opciones de meter goles», señala.

Con esa actitud encaran los blanquiazules el choque de este sábado en Tabira, en el que se enfrentarán al Bilbao Athletic. El filial rojiblanco pierde muchos enteros cuando juega lejos de Lezama. De hecho, es el peor visitante del grupo 2, con solo una victoria y cuatro empates actuando como foráneo. Aún así, siempre es un adversario muy a tener en cuenta por los jugadores con los que cuenta en sus filas. «La calidad que tienen es mucha. Puede estar el equipo mal, pero cualquiera te puede hacer daño», apunta Pradera. En el choque de la primera vuelta, la Cultural de Durango plantó seria batalla y se quedó muy cerca de dar la sorpresa en las instalaciones rojiblancas. Llegó a ponerse con un 0-2 a favor gracias a los tantos de Ekain y Molina pero, en el tramo final, los cachorros lograron la igualada con Villalibre como protagonista: anotó el 2-2 y acabó enfundándose los guantes tras la expulsión del meta Oleaga en el descuento. «Teníamos el partido bastante controlado pero en 15 minutos nos empataron», se lamenta. Sobre la cita del fin de semana en Tabira, Mikel Pradera cree que «va ser un partido bonito entre dos equipos que demuestran, que juegan desde atrás. Nosotros nos jugamos mucho, vamos a salir como siempre a por la victoria. Y ellos van a plantar batalla también. A ver si se dejan aquí también puntos. Los necesitamos más nosotros», anhela.