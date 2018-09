«Nunca hemos bajado los brazos», destaca Igor Núñez 04:40 Dos jugadores de la Cultural tratan de frenar a un rival. / Oskar Matxin El técnico de la Cultural se queda «con la actitud» de sus jugadores, que deben «seguir aprendiendo en este inicio tan duro». FERNANDO ROMERO Durango Domingo, 9 septiembre 2018, 19:48

Por segunda jornada consecutiva, la Cultural de Durango ha salido goleada. Si el pasado fin de semana se trajo tres goles de su visita a Zubieta, este domingo ha encajado otros cuatro tantos más en Tabira ante el Mirandés. Dos abultados resultados que no plasman a ciencia cierta lo demostrado por los durangarras sobre el verde. «Entiendo que son circunstancias del juego. Lo que tenemos que hacer es mirar cómo se están dando esas situaciones e intentar corregirlas. Hay algunos errores de bulto. A lo mejor en Tercera no te hubieran penalizado, pero sí en esta categoría porque el salto cualitativo es importante», explica.

«Entiendo que el inicio de la competición está siendo exigente, y llevar sólo un punto era una circunstancia que se podía dar. Más allá de la clasificación y los puntos, creo que hay que ver la sensación que da el equipo en el campo, y desde ese punto de vista ni yo ni los 24 que estamos en el vestuario estemos preocupados» relataba a continuación, dejando claro que la confianza sigue intacta en la caseta blanquiazul.

Del duelo ante el Mirandés, Igor Núñez aseguraba que «es difícil hacer una valoración de un partido en el que el rival te hace un gol a los 45 segundos, tras dos errores en la misma jugada. Ellos se aprovechan de eso para hacer el primer gol. Y luego en el minuto seis, un golazo del lateral derecho de ellos». «Tengo la impresión de que, lejos de que el equipo se venga abajo y baje los brazos, seguimos intentando ser protagonistas, ser activos y hacer daño al rival», añadía.

A pesar de esos dos mazazos tan tempraneros, la Cultural siguió a lo suyo y buscó portería rival. «Cuento unas cuentas situaciones dentro del área, pero no conseguimos hacer gol en ellas. Al borde del descanso, en otro córner, nos cogen en una contra que termina también en gol, cuando en realidad lo que buscas es ser tú protagonista en esa situación, incorporando a un jugador más a la zona de rechace para tratar de hacer gol», lamentaba. «En la segunda parte, el equipo tiene suficiente carácter para salir a buscar el gol pese al marcador tan abultado en contra. Y lo logra. Estábamos bien, pero el cuarto a nosotros nos mata por las circunstancias en las que se da», proseguía en su análisis el mister de la 'Cultu'. «Si hoy había 1.500 personas aquí, 1.499 han visto que no era córner. No era. Y a partir de ahí nos meten el 1-4 que es una losa para el equipo», protestaba.

Del conjunto mirandilla, aseguraba que «no ha habido tanta diferencia» como refleja el marcador. «Lo que yo he percibido desde el banquillo son dos propuestas en las que ha habido un toma y daca. Ratos para uno y ratos para otro. En el momento en el que ellos han querido ser activos, han podido serlo. Nosotros también lo hemos intentado cuando nos lo ha permitido el juego. Al final, éste es un tema de eficacia, y ellos lo han sido más que nosotros», desgranaba.

Precisamente en relación a ese acierto anotador, la afición de Tabira por fin ha podido festejar un tanto de los suyos: «Ha llegado el gol, una primera buena noticia. Esperamos que derivado de la cantidad de veces que llegamos al área rival lleguen más».