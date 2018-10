«No ha sido nuestro mejor partido», lamenta Núñez (Cultural) 05:49 Igor Núñez, durante la rueda de prensa. / El Correo FERNANDO ROMERO Durango Viernes, 12 octubre 2018, 18:28

Apesadumbrado por una nueva derrota, pero satisfecho porque su equipo había vuelto a dar la cara sobre el terreno de juego ante un muy complicado rival. Así se mostraba Igor Núñez en su comparecencia tras el derbi de este viernes a la mañana en Tabira, en el que el Barakaldo se impuso por 0-1.

Al técnico blanquiazul no le dolían prendas al admitir que este «no ha sido nuestro mejor partido» en lo que va de curso. «Nos ha costado enlazar, no hemos sido capaces de progresar con claridad. Creo que, en líneas generales, ha sido un partido igualado, sin mucha alternativa, sin dominio claro, pero que finalmente ha caído del lado del Barakaldo», reseñaba. «El equipo ha dado la cara. Me voy contento pero fastidiado por no poder hacer nuestro fútbol», añadía.

Y es que ante los fabriles, la 'Cultu' no estuvo tan fluida en su juego como en citas anteriores. En buena parte por el trabajo del rival y, en cierta medida, porque una avería en el riego impidió poner el césped artificial algo más rápido. «Me costaba reconocernos», afirmaba Núñez en relación a esa falta de juego cuando el adversario le cedió el balón y metros. «Son situaciones que buscamos, que nos den la iniciativa, que nos den el balón, pero creo que las condiciones han influido. Hemos estado muy imprecisos», insistía.

La Cultural de Durango acumula con esta ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria. La condición de recién ascendido y la adaptación a la nueva categoría siguen pasando factura a un equipo que anhela esa primera victoria con la que liberarse por fin de la tensión acumulada. «Yo era muy realista y sabía lo que nos íbamos a encontrar este año. Desde ese punto de vista, más alla del balance clasificatorio, el futbolístico esta siendo bastante aceptable. Falta que eso se transforme en la clasificación», analiza el técnico de Llodio. «Tengo la sensación de que eso va a llegar pronto», apostilla.

«No tenemos un problema de generar situaciones de gol. Sí es, sin embargo, un tema de pgeada, de acertar las ocasiones que hay», proseguía Núñez. «En este último tramo, sobre todo, ante el Izarra y el Vitoria, hemos tenido ocasiones de sobra para tener marcadores holgados, pero no hemos sido capaces de acertar con la portería. Y este juego va de eso», concluía.