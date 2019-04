Igor Núñez: «La posibilidad de salvación es muy real» F. Romero La Cultural de Durango mantiene más vivo que nunca el sueño de salvar la categoría tras enlazar tres victorias en los últimos cuatro partidos. FERNANDO ROMERO Durango Martes, 2 abril 2019, 17:28

La Cultural de Durango lograba este domingo en Stadium Gal un muy importante triunfo ante el Real Unión que permite al conjunto de Tabira seguir soñando con alcanzar una permanencia que hace tan solo unas semanas era poco menos que un imposible. La cómoda victoria ante los fronterizos es la tercera para los de Igor Núñez en cuatro partidos, nueve puntos sobre doce posibles, lo que les coloca a un paso de los equipos que les preceden en la tabla. Los blanquiazules siguen siendo el farolillo rojo del grupo con 26 puntos, pero ya tienen a solo dos a Gimnástica de Torrelavega y Vitoria. Contra el filial del Eibar ya han disputado los dos encuentros, ambos finiquitados con idéntico resultado (1-1), pero el conjunto cántabro aún debe pasar por Durango. Además, ya se le ganó en el choque de la primera vuelta (1-2) en El Malecón.

El técnico durangarra no es muy amigo de hacer cábalas y prefiere centrarse únicamente en el siguiente envite, pero no está de más recordar estos datos que pueden incrementar un poco más la ilusión de un equipo que nunca ha caído en el desánimo. «La permanencia está un poco más cerca. Nosotros seguimos pensando que es posible. Ahora cada partido va a dibujar un escenario nuevo. Nos hemos puesto a dos puntos de los dos siguientes equipos. La idea es seguir escalando puestos. Esperamos que sea este sábado cuando seamos capaces de dar ese paso y dejar la última posición», lanza Núñez.

Desde luego, tras el paso por tierras gipuzkoanas y los últimos buenos resultados cosechados, el mensaje no puede ser más alentador. «Hemos ganado tres de los últimos cuatro encuentros. Y teniendo la sensación de que ese cuarto partido también lo tuvimos en la mano para ganarlo. Eso indica que hemos sido competitivos», esgrime el técnico. «Ahora mismo, la inyección de moral es básica sobre todo porque el equipo sigue pensando que la posibilidad de salvación es muy real. Prueba de ello es que jugamos igual que si estuviéramos en posición de play-off», apostilla.

La Cultural de Durango nunca ha bajado los brazos pese a los numerosos varapalos recibidos a lo largo del curso, como la derrota de hace un par de jornadas ante el Calahorra en tiempo de descuento, «que fue un golpe muy duro», admite Núñez. Pero el carácter luchador de la plantilla hace que «el equipo no dude en ningún momento y siga compitiendo con el mismo juego, la misma ilusión, la misma alegría. Ir a competir a Irún, con la plantilla que tiene el Real Unión, no es sencillo. E hicimos un partido muy completo», asevera.

Eso es precisamente de lo que más satisfecho se encuentra Igor Núñez. Los de Tabira fueron capaces de doblegar con solvencia a un equipo con gran calidad en sus filas, con necesidad imperiosa de sumar y con nuevo inquilino en su banquillo: «Es muy difícil no estar contento, porque ya no es solo el resultado, sino la forma en cómo se consiguió». «Fue un partido muy bueno, muy redondo, sufrimos muy poco. Para ser un encuentro tan importante para ellos, con todas las connotaciones que tenía para ellos, que venga el último a tu casa, con la necesidad de puntuar que tenían… y, sin embargo, consiguieron inquietarnos muy poco», añade.

La presencia de Alberto Iturralde en el banquillo de los 'txuribeltz' no varió en demasía los planteamientos de su predecesor en el cargo, Juan Domínguez, algo que facilitó, si es que así puede decirse, la labor de los vizcaínos en el partido. «Íbamos con esa incertidumbre, pero desde ese punto de vista no hubo sorpresas. Fue continuista, que es algo inteligente, porque la plantilla está hecha para jugar así. Haber dado un golpe de timón hubiera sido arriesgado», señala Núñez. «Teníamos la experiencia de los tres choques disputados anteriormente contra ellos, sabíamos cuáles podían ser los pasos a dar para intentar controlar el partido, y sí que nos resultó un encuentro bastante llevadero, uno de los más llevaderos de la temporada», manifiesta el de Llodio. «A partir de los goles, tuvimos la sensación de que podríamos habernos visto incomodados porque ellos tenían mucha necesidad, pero no terminó de ser así e incluso tuvimos más situaciones de llegada clara nosotros que ellos», relata. «Estuvimos muy bien».

La próxima estación que espera a la Cultural de Durango en esta lucha por salir del descenso es, sobre el papel, una de las más complicadas que les quedan por afrontar. Los blanquiazules reciben la próxima jornada al Bilbao Athletic, que viene de empatar en Lezama ante el Racing de Santander en un gran encuentro. «Tenemos la experiencia de haber jugado contra grandes equipos, grandísimos jugadores... Nunca nos hemos arrugado ante nadie y no lo vamos a hacer ahora, y más teniendo nosotros la urgencia que tenemos ahora mismo», proclama Igor Núñez.