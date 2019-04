Igor Núñez: «El fútbol ha sido cruel con nosotros»

Después del trepidante encuentro entre Cultural y Gimnástica, en un análisis sereno y tras asumir el resultado, Igor Núñez era claro en sus palabras sobre el 4-4 de Tabira: «Puede dar la sensación de al final te vas con buen sabor de boca porque empatas en el descuento, o casi en el descuento, pero la realidad es que es un partido que, por su transcendencia, al final sabe a derrota». Y es que, ciertamente, este punto cosechado complica mucho las opciones de los blanquiazules en su lucha por salir del pozo de la tabla.

«La forma en la que se ha dado el partido, la forma en la que se han dado los goles... Hoy el futbol ha sido duro con nosotros, ha sido bastante cruel en algunos sentidos, especialmente en el momento en el que, después de hacer el 3-2, hemos tenido opciones para hacer el 4-2, y nos anulan un gol que ha generado muchas dudas de si es fuera de juego o no», desgranaba el preparador de los de Tabira. «A partir de ahí, no hemos sabido contrarrestar el juego directo de ellos, y han conseguido dar la vuelta al partido en muy pocos minutos. Luego, hemos intentado por todos los medios este partido, y yo creo que nadie nos puede achacar lo contrario», proseguía en su análisis. «Hemos empatado, hemos tenido un remate en el descuento... Al final no ha sido posible, pero si algo hemos hecho, desde luego, ha sido vaciarnos en el campo», añadía sobre los suyos.

Núñez reconoce que no esperaba un encuentro tan loco como el vivido este jueves en Tabira, si no que «esperaba un partido mas tenso, más táctico, con menos alternativas. Y, desde luego, con un marcador mucho más corto». Sobre su rival, destacó que «es un equipo intenso, que plantea un fútbol muy directo, que basa muchas de sus virtudes en el balón parado. Lo que no hemos sabido nosotros ha sido contrarrestar ese tipo de situaciones», lamentaba.

El varapalo que supone este empate aleja las opciones de permanencia para la Cultural, pero todavía es posible. «Quedan doce puntos en juego y nosotros vamos a pelar los doce. En el momento en el que ya no sea posible, bajaremos los brazos. Pero mientras tanto, vamos a luchar con todas las fuerzas que nos quedan», asegura Igor Núñez.