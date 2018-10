«No firmamos el empate en el derbi» Ekaitz Molina (izquierda) y Jon Aguirrezabala (derecha), en uno de los banquillos de Tabira. / F. Romero Ekaitz Molina y Jon Aguirrezabala, jugadores de la Cultural de Durango y del Barakaldo, analizan el derbi que medirá a ambos conjuntos esta jornada en Tabira FERNANDO ROMERO Durango Martes, 9 octubre 2018, 21:44

Que los equipos vizcaínos sean mayoría dentro del Grupo II de esta Segunda B propicia que en muchas jornadas se pueda disfrutar de enfrentamientos entre los nuestros, como ocurrirá este viernes, aprovechando el día festivo, en Tabira. El estadio durangarra acogerá un aparentemente desigual choque entre la Cultural y el Barakaldo, al menos si solo nos dejamos guiar por lo números. Sobre el verde, las cosas serán, con toda seguridad, muy diferentes. Equipos con dinámicas distintas pero que prometen espectáculo cuando el balón eche a rodar. Así es como lo ven nuestros protagonistas: Ekaitz Molina, capitán de la Cultural de Durango, y Jon Aguirrezabala, defensa del Barakaldo.

«La verdad es que vemos un partido complicado, a parte de que es un derbi, y los derbis siempre son duros. Nosotros veníamos de una buena racha, una buena dinámica, hasta perder con el Racing, y vendremos con la intención de sacar los tres puntos», afirma el gualdinegro. «En los últimos partidos, nosotros hemos mejorado bastante. Seguimos trabajando y la evolución es importante, la victoria está más cerca», replica el blanquiazul durante una amena charla con ambos futbolistas.

Tanto Ekaitz como Jon esperan un duelo en el que «el que menos falle será el que gane», puesto que «esa es una de las claves en esta categoría», y tienen claro que las diferencias que hay en la tabla no se van a notar una vez que arranque el encuentro. «Los partidos suelen decidirse con marcadores cortos, así que al final el que menos errores comete es el que gana», analiza Jon. «Es un partido y en él pueden pasar mil cosas. Si ellos están en Segunda B es porque se lo han merecido. Ningún partido va a ser fácil. Hay que tomarse este partido igual que si fuera el Racing, el Mirandés o cualquier otro equipo», prosigue el fabril.

Para Molina, el planteamiento que harán del derbi no variará en demasía respecto a encuentros anteriores. «Tenemos que seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora. Adaptar lo que nosotros tenemos a lo que ellos proponen y, a partir de ahí tratar de sacar algo», desgrana el centrocampista de Durango. «El partido da muchas vueltas… en pretemporada jugamos contra ellos. Al principio bien, pero luego encajamos goles. Yo creo que será un choque muy equilibrado», vaticina.

En opinión del capitán blanquiazul, su rival de este viernes es un «equipo muy veterano en la categoría, con jugadores con experiencia y difícil de batir, como ya se ha visto». «Ha jugado contra rivales importantes, como el Racing el otro día, que perdió pero fue de penalti. Es un equipo rocoso y que sabe jugar bien sus armas», analiza.

Desde el otro lado, Aguirrezabala no duda a la hora de afirmar que «la 'Cultu' tiene equipo para salvarse. En su casa, sobre todo, tienden a jugar el balón, a llevar la iniciativa… y la verdad es que es un equipo difícil de batir». De hecho, el ahora jugador del Barakaldo ya vivió durante la pasada campaña, cuando defendía la camiseta del Amorebieta, una experiencia muy similar a la que atraviesan actualmente los durangarras: «Estábamos en una situación parecida, en la que la gente nos decía que íbamos a bajar. Y al final, a todos esos les dimos en el morro y conseguimos salvarnos».

En el apartado personal, Ekaitz Molina resta importancia al hecho de ser el único goleador del equipo, con tres dianas, una circunstancia que califica de «anecdótica». «Me está tocando a mí meterlos, pero seguro que los demás pronto sumarán. Hay que acertar en las ocasiones que tengamos, que es lo que nos está pasando pero al revés, que son los rivales los que aciertan», lamenta.

Precisamente, la capacidad de los equipos para ver puerta es una de las diferencias más notables que encuentra Molina con el salto de categoría. «Es un aspecto diferencial que hemos encontrado respecto a la Tercera. La gente de arriba es de mucha calidad, y a la mínima te meten gol», explica. En cuanto a lo positivo que ha acarreado el ascenso, el centrocampista blanquiazul se congratula por «el buen aspecto de las gradas, que no estábamos acostumbrados a que hubiese tanta gente. De momento, la afición está respondiendo y eso a nosotros nos está ayudando. Fuera de casa también estamos notando esa presencia».

Para Aguirrezabala, por el contrario, el inicio de temporada no está siendo el esperado. Lesionado en la primera jornada en el duelo ante el Oviedo B, aún se sigue recuperando de los problemas en el empeine. Ya ha empezado a reintegrarse a la dinámica del grupo, pero «todavía tengo algunas molestias, sobre todo al tocar balón». Es por eso que tiene unas «ganas locas de volver, pero ya no solo de volver a jugar, sino ganas de entrar aunque sea en una convocatoria», bromea. «Ahora me toca trabajar en los entrenamientos, y cuando Aitor (Larrazabal) piense que puedo hacerlo bien, entrar y hacerlo lo mejor posible. Aunque está complicado porque estamos arriba, los compañeros están en buena dinámica», admite.

Cuestionados sobre un posible resultado en este derbi entre Cultural y Barakaldo, tanto Ekaitz como Jon arriman rápidamente el ascua a su sardina y barren para casa entre risas. Lo que ambos tiene claro es que ninguno de los dos firmaría unas tablas. «Ahora mismo, no, no firmo el empate», lanza rápidamente Jon. «Yo tampoco. Tenemos mucha necesidad de ese punto de inflexión. Saldremos a por la victoria seguro», anuncia Ekaitz.