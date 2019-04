«El equipo nunca ha desfallecido», se felicita Núñez 05:20 El Correo El técnico blanquiazul destaca el «carácter» de su equipo, que no ha bajado los brazos en ningún momento de la temporada FERNANDO ROMERO Durango Domingo, 7 abril 2019, 18:40

La Cultural de Durango parece haber encontrado en este tramo final de competición esa pizca de fortuna que le ha faltado a lo largo de toda la temporada. Los blanquiazules viven su mejor momento del curso, certificado con el triunfo en el derbi ante el Bilbao Athletic del sábado en Tabira. Una victoria que, como no podría ser de otra manera, «sabe a gloria», tal y como indica su entrenador, Igor Núñez. «Más aún a estas alturas, para seguir sumando de tres en tres y mantener una dinámica positiva que nos acerca a esas posiciones que te dan opción a salvarte», añade.

Una Cultural que nunca ha bajado los brazos pese a que los resultados no han acompañado durante mucho tiempo y a la que algunos daban incluso por desahuciada antes de tiempo. «El problema lo tienen los demás porque ya nos lo hemos creído», asegura el míster. «El tema es que, incluso en esa racha negativa que hemos tenido de partidos sin ganar, el equipo nunca ha desfallecido. Siempre ha tenido esta misma intensidad que ha demostrado en este partido. Otra cosa es que no haya sido capaz de materializar sus ocasiones, que es lo que nos ha pasado», agregaba. «Ahora mismo, los goles están entrando y por eso estamos ganando partidos. Pero la diferencia a nivel de juego no existe».

Ante el Bilbao Athletic, los durangarras volvieron a mostrar su mejor versión, haciendo un partido muy completo y, sobre todo, sabiendo aprovechar la superioridad numérica con la que afrontaron toda la segunda mitad. «Ellos tenían la incertidumbre de haberse quedado con un jugador menos en el último minuto de la primera parte. Y en ese momento en el que a lo mejor todavía se están reestructurando, es cuando hemos aprovechado nosotros para generar más de esas situaciones que a ellos les incomodan. Todos esos balones a la espalda de la defensa les incomodaban muchísimo. Nosotros los hemos buscado para tener esas opciones en ataque. Y la verdad es que ha salido todo muy bien y muy rápido en esa segunda parte», describe.

Sobre el conjunto de Solabarrieta, Núñez afirma él esperaba «un equipo mas dominador, con más carácter en el campo, que sea capaz de someterte más incluso con un jugador menos. Pero ha sido al revés. Hemos sido nosotros los que hemos sido capaces de tener más balón, jugar más en campo contrario, de estar cómodos... Más allá del penalti, su mejor situación de gol en la segunda mitad ha sido un disparo desde 55 metros de Iñigo Vicente, que casi la mete por toda la escuadra». En este sentido, el preparador blanquiazul se felicita porque «eso habla muy bien del trabajo defensivo, del carácter de este equipo y de las ganas que tiene de ganar». «Eso ha sido así siempre. Mientras tengamos opción matemática, sabemos que la forma que tenemos de jugar nos permite pensar siempre en ganar partidos. Da igual en casa que fuera, siempre salimos a competir, a apretar al rival, a buscar nuestras opciones. Y en la medida en la que las posibilidades están ahí, son reales, estamos vivos, creo que el equipo demuestra un carácter ganador», defiende Núñez.