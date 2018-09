Ekaitz, un goleador 'improvisado' en Tabira Ekatiz pelea un balón en el partido ante el Izarra del sábado. / Fernando Romero El centrocampista ha anotado las únicas dos dianas de la Cultural de Durango, ambas en casa FERNANDO ROMERO Durango Lunes, 24 septiembre 2018, 17:34

Que a la Cultural de Durango le está costando una barbaridad ver portería en este arranque de temporada es algo evidente, a tenor de los números del equipo. Seis partidos disputados -cinco jornadas de Liga y una eliminatoria de Copa-, y tan solo ha logrado perforar la meta rival en dos ocasiones. Ambas han sido en Tabira, aunque ninguna de ellas ha servido para que los blanquiazules hayan podido lograr finalmente su primera victoria del curso. Y da la casualidad de que ambos han llegado de las botas del mismo protagonista, el capitán Ekaitz Molina.

Que los goles del equipo lleven hasta el momento su firma no es casualidad. Ekaitz Molina, con pasado en Iurretako, Arenas y Leioa, es un centrocampista con mucha llegada, que sabe aprovechar los espacios y que acompaña siempre la jugada. Es una de las piezas clave del esquema de Igor Núñez, siendo titular en las cinco jornadas disputadas. Como curiosidad, durante el verano de 2017 formó parte de la selección de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que estuvo de gira por Austria.

El primer tanto de la 'Cultu' -y de Ekaitz- en la temporada se hizo de rogar, no llegó hasta la tercera jornada, en el duelo ante el Mirandés. Rondaba la hora de partido cuando un balón quedo suelto dentro del área. Ahí apareció listo Ekaitz para meter la pierna y marcar, un gol muy festejado en la grada, aunque en aquel choque no sirvió de mucho, ya que la Cultural salió goleada por los rojillos. La segunda diana del centrocampista de Abadiño ha sido en el choque ante el Izarra de la última jornada. A la media hora, Ekain le servía un balón en bandeja para que no tuviera más que poner el interior del pie y empujar a placer el esférico al fondo de la portería. Era el 1-1 de un partido que se acabaron llevando los navarros, aunque los merecimientos fueron claramente locales.

Hasta una docena de ocasiones verdaderamente claras tuvieron los durangarras, pero sin acierto. Una circunstancia que lamentaba el técnico Igor Núñez tras el pitido final, señalando que «en esta categoría, si un equipo te hace las ocasiones que hemos hecho nosotros, te vas con una goleada».

Para el capitán de la Cultural de Durango, la situación no es preocupante y señala que en el vestuario «estamos tranquilos». «Sabíamos que teníamos que pasar esa fase de adaptación y que iba a ser un inicio complicado, más aún con las lesiones, sobre todo con la gente de arriba», comenta. Sobre la falta de acierto, Ekaitz afirma que «no hay ansiedad» y que lo único que hace falta es «recuperar la pizca de suerte que teníamos el año pasado». Del mismo modo, reconoce que tienen ganas de que llegue la primera victoria, «es algo que siempre ayuda y da más confianza para refrendar lo que haces y tu estilo de juego, que es algo que en Segunda B no se ve mucho». Y precisamente eso, el juego característico de la Cultural, lo califica de «innegociable». «Es lo que nos ha traído hasta aquí y lo que sabemos hacer», añade.

En su opinión, y a pesar de ser «un grupo que nos conocemos hace bastante años», el equipo ha notado «el salto de categoría». «Debemos habituarnos al ritmo, que es más alto, a la calidad de los jugadores… hay detalles que te marcan los partidos. Hemos tenido rivales muy complicados pero hemos demostrado que somos capaces de competir», afirma rotundo.